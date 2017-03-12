Минчанка заплатила за поездку в 15 километров на такси 63 рубля, перевозчик утверждает, что все по закону: он не нарушил законодательство, тарифы указаны у него на табличке. После скандала, разгоревшегося в интернете, таксист Александр в прямом эфире радио заявил, что это «все спланированная пиар-акция для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам таксистов, и это сработало». Что делать пассажирам и как защитить себя от «честных» перевозчиков.



Фото из социальной сети facebook.com

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в комментарии AUTO.TUT.BY отметило, что их ведомство занимается регулированием цен только социально значимой группы товаров и услуг. Это прописано в указе № 72 от 2011 года "О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь". Количество позиций, цены на которые в Беларуси регулируются, уместится на листе формата А4. Тарифы на поездку в такси никем не контролируются.

— Например, пассажирские перевозки в общественном транспорте, коммунальные услуги регулируются и устанавливаются государством. Государственное регулирование цен на услуги такси не осуществляется.

В МАРТе говорят, что действуют в рамках правового законодательства.

Вопросы к таксисту могут быть лишь у общества защиты прав потребителей. Но и здесь есть свои тонкости.

— Если важная информация была напечатана нечитаемым шрифтом или ее не было в салоне авто, тогда можно обращаться в общество защиты прав потребителей. Закон «О защите прав потребителей» говорит, что информация потребителю должна быть представлена в полной мере. Информация в салоне была, выходит таксист ничего не нарушил, — отметили в управлении торговли и услуг Мингорисполкома. — Тут один совет можно дать — внимательно читать ценники, внимательно изучать договоры. Лучше переспросить еще раз. У нас была ситуация, когда люди ехали из аэропорта и цена получилась выше, чем ожидали пассажиры. Таксист доказал, что у него были все тарифы прописаны и он ничего не нарушил.

Сообщество таксистов на сайте Taxist.by разделилось на два лагеря: одни коллегу осуждают, вторые (правда, таких немного) поддерживают. Вот всего несколько комментариев.

«Привлек внимание к регулированию тарифов? Молоток! Креативненько». «Вот это правильный ход, пусть все знают и задумаются, что тарифы на такси нужно регулировать, минимальным и максимальным потолком!». «Читаю разные комменты на других сайтах, так, а чего все жалеют бедную девочку? Какая она бедная, лоханулась, теперь себя репостами тешит, какая она бедненькая. Чего вы тогда водителей не жалеете, которые возят вас почти даром, потому что вам ***ть на них. Пассажиры, раз вы так к таксистам, так и они к вам так же!» «Саша, ты извини, но на мой взгляд, ты не себя в жертву принес, а друзьям нагадил! Теперь весь город знает, что от борта ездить нельзя!». Многие таксисты уверены: даже если это продуманный вброс, то ничего хорошего из этого не выйдет: «Как только об этой статье доложат сами-знаете-кому, мы будем катать по 20 коп/км. И, поверьте, обоснование данного тарифа найдется. Более тупейшего варианта заявить о проблемах таксистов я еще не видел».

Александр же, уверенный в своей правоте, в понедельник, 13 марта, в эфире радио Unistar заявил, что это была спланированная пиар-акция.И предоставил целый отчет о том, что таксисты ничего не зарабатывают. Много денег уходит на амортизацию автомобиля, налоги, страховки и прочие расходы.





Минчанка, попавшая на удочку, почему-то о пиар-акции ничего не знает.

— В суд подавать не буду, но хочу, чтобы как можно больше людей узнало о таких таксистах и были настороже.