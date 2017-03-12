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"Брешь в законодательстве". Можно ли защититься от тарифов на такси, которые никем не регулируются?
Минчанка заплатила за поездку в 15 километров на такси 63 рубля, перевозчик утверждает, что все по закону: он не нарушил законодательство, тарифы указаны у него на табличке. После скандала, разгоревшегося в интернете, таксист Александр в прямом эфире радио заявил, что это «все спланированная пиар-акция для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам таксистов, и это сработало». Что делать пассажирам и как защитить себя от «честных» перевозчиков.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в комментарии AUTO.TUT.BY отметило, что их ведомство занимается регулированием цен только социально значимой группы товаров и услуг. Это прописано в
— Например, пассажирские перевозки в общественном транспорте, коммунальные услуги регулируются и устанавливаются государством. Государственное регулирование цен на услуги такси не осуществляется.
В МАРТе говорят, что действуют в рамках правового законодательства.
Вопросы к таксисту могут быть лишь у общества защиты прав потребителей. Но и здесь есть свои тонкости.
— Если важная информация была напечатана нечитаемым шрифтом или ее не было в салоне авто, тогда можно обращаться в общество защиты прав потребителей. Закон «О защите прав потребителей» говорит, что информация потребителю должна быть представлена в полной мере. Информация в салоне была, выходит таксист ничего не нарушил, — отметили в управлении торговли и услуг Мингорисполкома. — Тут один совет можно дать — внимательно читать ценники, внимательно изучать договоры. Лучше переспросить еще раз. У нас была ситуация, когда люди ехали из аэропорта и цена получилась выше, чем ожидали пассажиры. Таксист доказал, что у него были все тарифы прописаны и он ничего не нарушил.
Сообщество таксистов на сайте Taxist.by разделилось на два лагеря: одни коллегу осуждают, вторые (правда, таких немного) поддерживают. Вот всего несколько комментариев.
Александр же, уверенный в своей правоте, в понедельник, 13 марта, в эфире радио Unistar заявил, что это была спланированная пиар-акция.И предоставил целый отчет о том, что таксисты ничего не зарабатывают. Много денег уходит на амортизацию автомобиля, налоги, страховки и прочие расходы.
Минчанка, попавшая на удочку, почему-то о пиар-акции ничего не знает.
— В суд подавать не буду, но хочу, чтобы как можно больше людей узнало о таких таксистах и были настороже.
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Минчанка заплатила за поездку в 15 километров на такси 63 рубля, таксист утверждает, что все по закону: он не нарушил законодательство, тарифы указаны у него на...
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