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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Дональда Туска с переизбранием на должность председателя Европейского совета.

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства выразил уверенность, что деятельность Дональда Туска и в дальнейшем будет содействовать укреплению позиций Европейского союза в мире.

Александр Лукашенко также высказал надежду, что совместными усилиями Беларусь и ЕС будут содействовать развитию межгосударственного сотрудничества во всех сферах взаимного интереса.