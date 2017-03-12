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Лукашенко поздравил Туска с переизбранием на пост председателя Европейского совета

13.03.2017 14:49 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко поздравил Туска с переизбранием на пост председателя Европейского совета

фото: dw.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Дональда Туска с переизбранием на должность председателя Европейского совета.

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства выразил уверенность, что деятельность Дональда Туска и в дальнейшем будет содействовать укреплению позиций Европейского союза в мире.

Александр Лукашенко также высказал надежду, что совместными усилиями Беларусь и ЕС будут содействовать развитию межгосударственного сотрудничества во всех сферах взаимного интереса.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Дональда Туска с переизбранием на должность председателя Европейского совета.

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