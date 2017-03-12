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Посол ЕС на Украине: после безвиза украинцев могут не пустить в Европу

13.03.2017 14:31 — Разное | Ежедневник  
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Посол ЕС на Украине: после безвиза украинцев могут не пустить в Европу

фото: segodnya.ua

Посол ЕС на Украине спрогнозировал срок введения безвизового режима для украинцев. По его словам, это произойдёт "до конца июня".

Президентские выборы во Франции, первый тур которых состоится 23 апреля, не должны повлиять на отмену безвизового режима Евросоюза и Украины, заявил в интервью украинскому изданию глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли. Отмена виз вступит в силу "до конца июня", подчеркнул дипломат, пишет  BALTNEWS.lt .

"В принципе, решение было принято в Брюсселе, и сейчас всё выполняется в соответствии с планом", — также сообщил он.

Обратная сторона монеты

Кроме того, посол проинформировал украинцев о требованиях, которые они должны будут соблюдать при пересечении границы стран Шенгенской зоны после введения безвизового режима с Евросоюзом, и отметил, что "к ним будут относиться, как к любым граждан третьих стран", не входящих в ЕС.

"Поэтому у представителей пограничного контроля будут некоторые сомнения и они могут задать несколько вопросов об оплате любых мест проживания", — пояснил Мингарелли, подчеркнув, что, если въезжающие "не смогут доказать" наличия у них достаточного количества средств, "им могут отказать во въезде".

Необходимо отметить, что на данный момент, при условии действия визового режима со странами ЕС, украинцам, получившим визу и въезжающим в Европу не могут отказать во въезде. Теперь же этот вопрос будет решаться прямо на границе — он останется на усмотрении пограничных служб стран-членов ЕС, которые могут развернуть граждан Украины прямо на границе, не мотивируя своё решение.

Ранее, 9 марта, отмену виз с Украиной поддержал комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам. После этого украинский лидер

Петр Порошенко на своей странице в Facebook заявил, что Европейский парламент рассмотрит введение безвизового режима в апреле.

При этом в феврале председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщал, что безвизовый режим между Украиной и ЕС будет введён до лета. 

 
 
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Посол ЕС на Украине спрогнозировал срок введения безвизового режима для украинцев. По его словам, это произойдёт "до конца июня".

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