После матчей заключительного тура группового этапа гандбольной Лиги чемпионов стали известны соперники по первому раунду плей-офф, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: bgk-meshkova.com

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова, занявший 5-е место в предварительной группе «В», сыграет в 1/8 финала с немецким «Фленсбургом», который финишировал на 4-й позиции в группе «А». Первый поединок за выход в четвертьфинал подопечные Сергея Бебешко проведут в период с 22 по 26 марта на площадке брестского спорткомплекса «Виктория», ответный матч пройдет в период с 29 марта по 2 апреля на «ФЛЕНС-Арене». Точные даты проведения игр определятся позже.

Составы остальных пар 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Нант» (Франция) — «Пари Сен-Жермен» (Франция),

«Монпелье» (Франция) — «Виве» (Кельце, Польша),

«Загреб» (Хорватия) — «Веспрем» (Венгрия),

«Силькеборг» (Дания) — «Пик» (Сегед, Венгрия),

«Киль» (Германия) — «Райн Левен» (Мангейм, Германия).

Победители двух групп — испанская «Барселона» и македонский «Вардар» из Скопье — получили прямые путевки в четвертьфинальную стадию Лиги чемпионов.

Перед встречами 1/8 финала Лиги чемпионов брестским гандболистам предстоит провести заключительный матч регулярного сезона SEHA-лиги — 16 марта в гостях у хорватского «Загреба».

Если БГК не проиграет, то завоюет последнюю путевку в «Финал четырех». Туда уже пробились гандболисты «Вардара», «Веспрема» и «Загреба».

Вице-чемпионы Беларуси гандболисты минского СКА пробились в «Финал четырех» розыгрыша Балтийской лиги, дважды обыграв в гостях латвийский клуб «Добеле».

В первой четвертьфинальный встрече столичные армейцы победили со счетом 34:25, а в повторной — 39:24.

Остальные участники решающего этапа Балтийской лиги определятся 19 марта, после завершения соперничества в других четвертьфиналах: «Риихимяки» (Финляндия) — «Вильянди» (Эстония), «Гранитас» (Каунас, Литва) — ЗТР (Запорожье, Украина), «Пыльва» (Эстония) — «Кехра» (Эстония).

Место и время проведения «Финала четырех» станет известно позже.

Минский СКА выигрывал Балтийскую лигу трижды подряд (2013- 2015). В прошлом сезоне минчане уступили в решающем поединке «Риихимяки» 32:36 и стали серебряными призерами этого турнира.