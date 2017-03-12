Белорусские адвокаты проведут бесплатные консультации для малоимущих 15 марта во всех адвокатских образованиях республики. Традиционная правовая акция приурочена ко Дню Конституции Республики Беларусь.

Бесплатно проконсультируют по всем видам права, жилищного в том числе. Консультировать будут во всех регионах, все юридические консультации и адвокатские бюро.

В дни бесплатных консультаций приходит много граждан. Какие в этот день адвокаты потребуют подтверждения, что гражданин действительно малоимущий? Как уточнили в Республиканской коллегии адвокатов, могут уточнить, есть ли пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, справка, что стоишь на бирже труда. Но не у всех малоимущих есть некие документы, подтверждающие материальные трудности — поэтому решать, консультировать или нет, адвокаты могут после беседы с обратившимся.

Бесплатные юридические консультации для малоимущих по решению Республиканской коллегии адвокатов проводятся в Беларуси регулярно. В частности, в этом году адвокаты также будут бесплатно консультировать 26 июня — по случаю Дня образования адвокатуры и 30 сентября — по случаю Международного Дня пожилых людей.