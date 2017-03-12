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Малоимущие смогут бесплатно получить консультацию адвоката 15 марта
Белорусские адвокаты проведут бесплатные консультации для малоимущих 15 марта во всех адвокатских образованиях республики. Традиционная правовая акция приурочена ко Дню Конституции Республики Беларусь.
Бесплатно проконсультируют по всем видам права, жилищного в том числе. Консультировать будут во всех регионах, все юридические консультации и адвокатские бюро.
В дни бесплатных консультаций приходит много граждан. Какие в этот день адвокаты потребуют подтверждения, что гражданин действительно малоимущий? Как уточнили в Республиканской коллегии адвокатов, могут уточнить, есть ли пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, справка, что стоишь на бирже труда. Но не у всех малоимущих есть некие документы, подтверждающие материальные трудности — поэтому решать, консультировать или нет, адвокаты могут после беседы с обратившимся.
Бесплатные юридические консультации для малоимущих по решению
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