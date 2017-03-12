Открытый традиционный турнир по спортивной акробатике «Киндр-сюрприз» стартовал в Могилеве. Во Дворце гимнастики выступят более 200 спортсменов из Беларуси, Литвы, Молдовы, Украины, Казахстана. Соревновательные программы будущих чемпионов можно увидеть бесплатно.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В турнире принимают участие акробаты в возрасте 6 до 16 лет. На состязании выступит множество начинающих спортсменов, для которых соревнования станут основным стартом. Торжественное открытие «Киндр-сюрприза» прошло сегодня, 13 марта, в 12.00.

Закрытие соревнований пройдет 15 марта в 14.30. У могилевчан есть три дня, чтобы бесплатно увидеть восхождение будущих звезд белорусской гимнастики и их коллег из других стран.

Организаторами соревнований являются ГСУСУ «Могилевская городская СДЮШОР „Багима“ им. О. Г Мищенко», Управление ФКС и Т Могилевского облисполкома, Управление образования, спорта и туризма Могилевского горисполкома.

Генеральным партнером мероприятия выступит оператор сотовой связи — СООО «Мобильные ТелеСистемы».

Генеральный информационный партнер — «Русское Радио». Генеральный интернет-партнер — белорусский портал TUT.BY. Официальные партнеры: ОО «Белорусская ассоциация гимнастики», филиал ОАО «Белагропромбанк» — Могилевское областное управление, ООО «ЭНЕРГИЯ» — официальный представитель торговой марки чая «Ahmad Tea London» в РБ, ОАО «Моготекс», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», общественное объединение «Белая Русь», Могилевское областное отделение ОО «Белорусский фонд мира», СООО «Морозпродукт», представительство национального олимпийского комитета в Могилевской области, СООО «Завод «Вкус лета» Питьевая вода «Maqua» и др.