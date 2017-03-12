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В Могилеве можно бесплатно увидеть выступления лучших акробатов из пяти стран
Открытый традиционный турнир по спортивной акробатике «Киндр-сюрприз» стартовал в Могилеве. Во Дворце гимнастики выступят более 200 спортсменов из Беларуси, Литвы, Молдовы, Украины, Казахстана. Соревновательные программы будущих чемпионов можно увидеть бесплатно.
В турнире принимают участие акробаты в возрасте 6 до 16 лет. На состязании выступит множество начинающих спортсменов, для которых соревнования станут основным стартом. Торжественное открытие «Киндр-сюрприза» прошло сегодня, 13 марта, в 12.00.
Закрытие соревнований пройдет 15 марта в 14.30. У могилевчан есть три дня, чтобы бесплатно увидеть восхождение будущих звезд белорусской гимнастики и их коллег из других стран.
Организаторами соревнований являются ГСУСУ «Могилевская городская СДЮШОР „Багима“ им. О. Г Мищенко», Управление ФКС и Т Могилевского облисполкома, Управление образования, спорта и туризма Могилевского горисполкома.
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На турнир по спортивной акробатике приехали более 200 участников.
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