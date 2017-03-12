﻿ В Могилеве можно бесплатно увидеть выступления лучших акробатов из пяти стран. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Могилеве можно бесплатно увидеть выступления лучших акробатов из пяти стран

13.03.2017 14:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Открытый традиционный турнир по спортивной акробатике «Киндр-сюрприз» стартовал в Могилеве. Во Дворце гимнастики выступят более 200 спортсменов из Беларуси, Литвы, Молдовы, Украины, Казахстана. Соревновательные программы будущих чемпионов можно увидеть бесплатно.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В турнире принимают участие акробаты в возрасте 6 до 16 лет. На состязании выступит множество начинающих спортсменов, для которых соревнования станут основным стартом. Торжественное открытие «Киндр-сюрприза» прошло сегодня, 13 марта, в 12.00.

Закрытие соревнований пройдет 15 марта в 14.30. У могилевчан есть три дня, чтобы бесплатно увидеть восхождение будущих звезд белорусской гимнастики и их коллег из других стран.

Организаторами соревнований являются ГСУСУ «Могилевская городская СДЮШОР „Багима“ им. О. Г Мищенко», Управление ФКС и Т Могилевского облисполкома, Управление образования, спорта и туризма Могилевского горисполкома.
Генеральным партнером мероприятия выступит оператор сотовой связи — СООО «Мобильные ТелеСистемы».

Генеральный информационный партнер — «Русское Радио». Генеральный интернет-партнер — белорусский портал TUT.BY.

Официальные партнеры: ОО «Белорусская ассоциация гимнастики», филиал ОАО «Белагропромбанк» — Могилевское областное управление, ООО «ЭНЕРГИЯ» — официальный представитель торговой марки чая «Ahmad Tea London» в РБ, ОАО «Моготекс», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», общественное объединение «Белая Русь», Могилевское областное отделение ОО «Белорусский фонд мира», СООО «Морозпродукт», представительство национального олимпийского комитета в Могилевской области, СООО «Завод «Вкус лета» Питьевая вода «Maqua» и др.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На турнир по спортивной акробатике приехали более 200 участников.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко поздравил Туска с переизбранием на пост председателя Европейского совета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика