ДТП произошло 11 марта, около 20.50.



Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

29-летняя брестчанка на Fiat ехала по проспекту Машерова. При повороте налево на улицу Ленина на зеленый она не уступила дорогу Volkswagen Sharan под управлением 31-летнего мужчины, который ехал во встречном направлении по проспекту Машерова от улицы Зубачева на разрешающий сигнал светофора.

В ДТП пострадала 2-летняя девочка, которая ехала в Fiat на заднем пассажирском сиденье в бескаркасном автокресле. Ребенок получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Позже за медицинской помощью обратилась мама девочки. Сейчас она находится в больнице, сообщили в ГАИ региона.