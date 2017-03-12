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В центре Бреста столкнулись Fiat и VW: пострадала 2-летняя девочка

13.03.2017 15:10 — Разное | Tut.by  
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ДТП произошло 11 марта, около 20.50.


Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

29-летняя брестчанка на Fiat ехала по проспекту Машерова. При повороте налево на улицу Ленина на зеленый она не уступила дорогу Volkswagen Sharan под управлением 31-летнего мужчины, который ехал во встречном направлении по проспекту Машерова от улицы Зубачева на разрешающий сигнал светофора.

В ДТП пострадала 2-летняя девочка, которая ехала в Fiat на заднем пассажирском сиденье в бескаркасном автокресле. Ребенок получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Позже за медицинской помощью обратилась мама девочки. Сейчас она находится в больнице, сообщили в ГАИ региона.

 
 
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Ребенок получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Позже за медицинской помощью обратилась мама девочки.

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