В списке проблемных жилых домов со сверхнормативными сроками строительства осталось 3 объекта, сообщили агентству « Минск-Новости » в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

За 2016 год в Минске сдано 6 жилых долгостроев, еще два введены в эксплуатацию в 2017-м. Сроки работ на трех оставшихся объектах продлены до конца марта, но готовность жилья разная.

Дом на Воронянского

Самая высокая — у дома № 6 по генплану в границах ул. Воронянского — Жуковского — Радищева (заказчик и подрядчик СП «Промекс» ООО). Компания «Промекс» построила ряд домов в Октябрьском районе на месте снесенного частного сектора. На этой 14-этажке процесс застопорился, и с февраля 2016 года дом никак не введут полностью. Две секции были сданы ранее и заселены. Проблемными стали следующие 4 секции на 173 квартиры.

На данный момент новостройка выглядит почти завершенной, осталось лишь заасфальтировать проезд вдоль нее.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Два подъезда уже можно вводить в эксплуатацию, что, как мы ожидаем, и произойдет в марте, — поясняет председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко. — Еще по двум есть недоделки. Основная проблема — из-за нехватки средств не закуплены лифты для одной секции. Также у заказчика есть большая задолженность субподрядным организациям. Однако можно сказать, что этот долгострой уже приближается к финишу.

В доме проданы фактически все квартиры. Первые два этажа будут нежилые. Что касается мест для хранения автомобилей, то они есть в подземных паркингах в двух соседних зданиях (жилом и административном).

Дом на Маяковского

Самый давний долгострой из оставшихся — дом № 6 по генплану в границах улиц Маяковского — Оранжерейной — Луговой — переулка Лугового (заказчик — СООО «Лада ОМС-Инжиниринг», подрядчик — «Белбуд-М»). Эту трехсекционную высотку переменной этажности (23−25 уровней) начали строить еще в 2013-м. В доме на Маяковского 189 квартир, практически все они проданы. Готовность здания сейчас 97%. Остались работы по сбору справок, необходимых для ввода объекта. А также приличный объем благоустройства и завершение работ во встроенно-пристроенных помещениях. По эскизу застройки рядом с высоткой должен вырасти многоуровневый паркинг, но пока вокруг дома оборудуют плоскостные стоянки на 140 мест.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Чтобы ускорить сдачу жилья, решено выделить пусковые комплексы — жилую часть вводить отдельно, встроенные помещения отдельно, — прокомментировал Дмитрий Гуриненко.

Дом в Лебяжьем

Последний долгострой — дом № 11 по генплану (заказчик — ООО «ОлимпикГолд», подрядчик — «Белбуд») располагается в Лебяжьем, во второй линии застройки вдоль пр. Победителей.

За прошлый год сроки строительства высотки продлевались трижды, в декабре на объект пришел новый (уже третий) подрядчик.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Сейчас работы идут активно, на площадке трудятся 190 человек, однако даже этими силами сдать дом до конца марта заказчик явно не успеет, — считает председатель комитета строительства и инвестиций Дмитрий Гуриненко.

В многоэтажке ведутся внутренние отделочные работы мест общего пользования. Инженерные сети внутри дома готовы, а вот по наружным еще есть вопросы. Предстоит также выполнить отделку фасада и благоустроить территорию. Понятно, что для завершения стройки нужны как минимум несколько месяцев.