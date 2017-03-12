﻿ ДТП в Бресте, в котором пострадал 2-летний ребенок, попало на видео. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

ДТП в Бресте, в котором пострадал 2-летний ребенок, попало на видео

13.03.2017 15:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

По информации УГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла вечером 11 марта на проспекте Машерова.

В ДТП пострадали два человека: 29-летняя женщина, управлявшая машиной Fiat, и ехавшая в этом автомобиле двухлетняя девочка. Ребенка медики после оказания помощи отпустили, водитель была госпитализирована.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария в Бресте, в которой была травмирована двухлетняя девочка, попала на записи камер наблюдения. Смотрите на видео, как столкнулись два легковых автомобиля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
За участие в «маршах нетунеядцев» журналисты и активисты приговорены к арестам и штрафам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика