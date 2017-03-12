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ДТП в Бресте, в котором пострадал 2-летний ребенок, попало на видео
13.03.2017 15:30 — Разное | Sputnik Беларусь
По информации УГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла вечером 11 марта на проспекте Машерова.
В ДТП пострадали два человека: 29-летняя женщина, управлявшая машиной Fiat, и ехавшая в этом автомобиле двухлетняя девочка. Ребенка медики после оказания помощи отпустили, водитель была госпитализирована.
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Авария в Бресте, в которой была травмирована двухлетняя девочка, попала на записи камер наблюдения. Смотрите на видео, как столкнулись два легковых автомобиля.
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