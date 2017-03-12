Цены на рынке арендного жилья в Минске в последнее время значительно упали. Сейчас в столице можно найти квартиру и за 300, и за 320 рублей. Объявлений о сдаче жилья становится все больше: многие квартиры «висят» в базах по несколько месяцев. Эксперты объясняют это тем, что на столичном рынке жилья предложение впервые за несколько лет заметно превысило спрос.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Спрос на арендное жилье в Минске просел, — говорит начальник отдела аренды агентства «Твоя столица» Маргарита Почицкая. — Связано это с несколькими факторами: с уменьшением количества приезжих арендаторов и с тем, что потенциальные арендаторы хотят снимать жилье дешевле, чем предлагают собственники.

Потенциальные квартиранты теперь внимательнее относятся к состоянию квартиры за те же 200 долларов. Жилье с хорошим ремонтом уже воспринимается как норма, а не как повод повысить аренду на 100 долларов. Некоторые владельцы это понимают и за квартиру со старым ремонтом, так называемые «бабушатники», просят 300 рублей. Те, кто не понимает, завышают цену и в итоге их квартира за 600−700 рублей может провисеть в базе несколько месяцев. Собственникам мы объясняем, что так они теряют деньги, проще сдать за меньшую сумму, но стабильно получать ее каждый месяц. Если владельцы волнуются за свой ремонт, то мы всегда рекомендуем делать опись состояния жилья до сдачи и брать расписку с квартирантов на случай порчи имущества.

Раньше самыми массовыми арендаторами были молодые семьи минчан и иногородние. Сейчас поток переезжающих из провинции существенно уменьшился.

— С чем связан спад сегодня — сказать сложно. Возможно, с экономической ситуацией в нашей стране, — добавляет специалист.



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Платежеспособность продолжает снижаться

— Предложений на рынке сегодня очень много, а вот спрос действительно сильно упал, — говорит Елена Огризко, агент по операциям с недвижимостью АН «Пакодан». — Одна из причин — платежеспособность населения падает. Сегодня те, кто зарабатывает 400−500 рублей, уже не могут позволить себе жилье в Минске за 400 рублей. Поэтому идет большой отток иногородних арендаторов — люди просто уезжают из столицы, куда приезжали зарабатывать, обратно в регионы, где не придется отдавать всю зарплату за жилье. Поэтому собственники уже привыкли к тому, что даже бюджетное жилье ждет своих квартирантов несколько месяцев. Я и ранее предупреждала собственников, что квартиры надо приводить в порядок, чтобы они были конкурентоспособными, когда на рынке предложения превысят спрос. Но среди владельцев квартир очень много тех, кто застрял в эпохе большого спроса. А эта эпоха прошла: о теперь собственники вынуждены подстраиваться под арендаторов, делать в квартирах ремонты и сдавать их в приличном состоянии.

По данным агентства, за «однушки» в Минске арендаторы готовы платить 300 рублей, а сдают их за 360−400, за «двушки», которые сдают за 400−500 рублей, квартиранты готовы давать 340 рублей.