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В США угонщик потребовал у владельца авто научить его водить машину с "механикой"
Полиция Кливленда, штат Огайо, арестовала преступника, который не смог угнать машину из-за неумения пользоваться механической коробкой передач. Как сообщает портал
Этот случай стал третьим вооруженным угоном Уэйна за десять дней. Первую машину Уэйн угнал в компании трех товарищей, отобрав ключи от «Ниссана» 2004 года выпуска у 35-летнего мужчины. Преступника задержали через пару дней, однако чуть позже он вышел под залог в 10 тысяч долларов.
Еще через несколько дней Уэйн с 17-летним приятелем, вооруженные пневматическим пистолетом, угнали машину у женщины. В тот же день они попытались угнать автомобиль у 23-летнего мужчины, однако попав за руль, Уэйн обнаружил механическую коробку передач, которой не умел пользоваться.
Злоумышленник, угрожая расправой, потребовал у жертвы научить его водить машину с «механикой». Так и не освоив коробку передач, Уэйн с напарником покинули место преступления, забрав у владельца автомобиля телефон. Вскоре полиция нашла их по местонахождению аппарата.
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Механическую коробку передач парень так и не освоил. Он покинул место преступления, забрав у владельца автомобиля телефон. Вскоре полиция нашла его по...
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