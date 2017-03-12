﻿ В США угонщик потребовал у владельца авто научить его водить машину с "механикой". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В США угонщик потребовал у владельца авто научить его водить машину с "механикой"

13.03.2017 15:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Полиция Кливленда, штат Огайо, арестовала преступника, который не смог угнать машину из-за неумения пользоваться механической коробкой передач. Как сообщает портал Cleveland, 18-летний Дэмери Уэйн потребовал владельца автомобиля научить его управлять «механикой», угрожая пистолетом, однако впоследствии сдался и бросил машину.


Этот случай стал третьим вооруженным угоном Уэйна за десять дней. Первую машину Уэйн угнал в компании трех товарищей, отобрав ключи от «Ниссана» 2004 года выпуска у 35-летнего мужчины. Преступника задержали через пару дней, однако чуть позже он вышел под залог в 10 тысяч долларов.

Еще через несколько дней Уэйн с 17-летним приятелем, вооруженные пневматическим пистолетом, угнали машину у женщины. В тот же день они попытались угнать автомобиль у 23-летнего мужчины, однако попав за руль, Уэйн обнаружил механическую коробку передач, которой не умел пользоваться.

Злоумышленник, угрожая расправой, потребовал у жертвы научить его водить машину с «механикой». Так и не освоив коробку передач, Уэйн с напарником покинули место преступления, забрав у владельца автомобиля телефон. Вскоре полиция нашла их по местонахождению аппарата.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Механическую коробку передач парень так и не освоил. Он покинул место преступления, забрав у владельца автомобиля телефон. Вскоре полиция нашла его по...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
За участие в «маршах нетунеядцев» журналисты и активисты приговорены к арестам и штрафам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика