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Картинка дня: как вылупляются пауки-охотники

13.03.2017 15:43 — Разное | Tut.by  
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Житель Австралии смог заснять на видео момент появления на свет десятков маленьких пауков-охотников. Видео он опубликовал в сообществе Auswise Pest Control в Facebook.


Из такого «кокона» появляются маленькие пауки-охотники. Изображение: Auswise Pest Control / facebook.com

Паучье семейство заметил работник службы по борьбе с вредителями из города Брисбен. «Пока я искал термитов на крыше клиента, я наткнулся на этого особо большого паука-охотника, — рассказал он. — Он не спускал глаз с мешка с яйцами невдалеке. Я смог подобраться поближе и послать им воздушный поцелуй».

На видео показан мешок из паутины, из которого выбегают десятки детенышей. В конце ролика можно увидеть и паука-маму.

По мнению автора ролика, этот паук принадлежит к виду Holconia immanis, его также называют «Сиднейским пауком-охотником». Такие пауки широко распространены в Австралии. Их тело может достигать 4,5 сантиметров в ширину, а размах ног — 16 см в диаметре.

Пользователи в Facebook бурно отреагировали на видео. «Я бы лучше сжег дом», — отметил один из комментаторов. «Как же я счастлив, что не живу в Австралии», — написал другой. «В Австралии ты никогда не одинок», — пошутил третий.

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Пользователи в Facebook бурно отреагировали на видео.

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