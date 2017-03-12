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Овечкин приземлился на голову во время смены

13.03.2017 15:40 — Разное | Tut.by  
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В третьем периоде матча против «Лос-Анджелес Кингз» в Staples Center капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин пытался избежать командного наказания за нарушение численного состава и, не доезжая до дверцы, решил перемахнуть через бортик. Россиянину удалось осуществить задуманное, но вот с приземлением что-то не заладилось, сообщает официальный сайт НХЛ.

Овечкин нелепо завалился на голову, изрядно повеселив партнеров, болельщиков и самого себя.

Видео: НХЛ

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В этом матче Овечкин исполнил 4 броска в створ ворот и заработал ассистентский балл, но сам так и не смог поразить цель, а его команда проиграла со счетом 2:4. Это четвертая кряду неудача лидера регулярного чемпионата НХЛ. Такого с «Вашингтоном» не случалось с осени 2014 года.

Но и это не все: в 6 матчах подряд «Вашингтон» не может забить более двух шайб. Это случилось с командой впервые с ноября 2006 года.

Кроме того, Александр Овечкин установил личный антирекорд — его безголевая серия впервые в карьере достигла 10 игр.

Несмотря на явную черную полосу у «Вашингтона» и его капитана, главный тренер Барри Тротц не имеет претензий к лидеру команды.

— Он много времени проводит на льду. В последнее время забивает мало, но работает над этим. Возможно, сейчас Овечкин играет даже лучше, чем когда постоянно забивал. Он по-прежнему довольно опасен. У него есть много шансов исправить положение. Заброшенные шайбы придут, — уверен Барри Тротц.

 
 
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В третьем периоде матча против "Лос-Анджелес Кингз" в Staples Center капитан "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин пытался избежать командного наказания за нарушение...

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