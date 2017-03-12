фото: belnovosti.by

Доллар и российский рубль незначительно подешевели.

Неделя на Белорусской валютно-фондовой бирже открылась ростом курса евро.

В понедельник евро подорожал на 0,81% до 2,0456 рубля.

Доллар и российский рубль наоборот подешевели, правда, незначительно. Доллар стал дешевле на 0,1% до 1,9122, а российский рубль потерял всего 0,05 копейки, опустившись до 3,2353 рубля за 100 российских.

