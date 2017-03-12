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На торгах 13 марта евро заметно вырос

13.03.2017 15:43 — Разное | Ежедневник  
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На торгах 13 марта евро заметно вырос

фото: belnovosti.by

Доллар и российский рубль незначительно подешевели.

Неделя на Белорусской валютно-фондовой бирже открылась ростом курса евро.

В понедельник евро подорожал на 0,81% до 2,0456 рубля.

Доллар и российский рубль наоборот подешевели, правда, незначительно. Доллар стал дешевле на 0,1% до 1,9122, а российский рубль потерял всего 0,05 копейки, опустившись до 3,2353 рубля за 100 российских. 

 
 
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Доллар и российский рубль незначительно подешевели.

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