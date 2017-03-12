Сегодня утром Александр Лукашенко навестил компании Виктора Прокопени и поддержал концепцию создания в Беларуси ИТ-страны. Среди идей, которые одобрил Александр Лукашенко — создание в Беларуси условий для использования беспилотных автомобилей.



Фото: president.gov.by

«Мы высказали идею беспилотных автомобилей — нужно создать регулирование в Беларуси, чтобы разрешить движение по дорогам таких автомобилей, — и Александр Лукашенко не просто поддержал эту идею, а согласился сам проехать на таком автомобиле, когда это будет возможно», — рассказал корреспонденту БЕЛТА Виктор Прокопеня.

По его словам, Беларусь может стать одной из первых стран, которая поддержит развитие сферы беспилотных автомобилей, и такие машины в ближайшем будущем появятся на дорогах страны.

«На сегодняшний день движение беспилотных автомобилей не регулируется законодательными актами в большинстве стран мира. Наличие такого законодательства позволит мировым компаниям прийти сюда и фактически запустить их на наших дорогах. Чтобы люди могли увидеть современные технологий в действии», — пояснил инвестор.

Что такое беспилотный автомобиль?

Беспилотный автомобиль — транспортное средство, оборудованное системой автоматического управления, которое может передвигаться без участия человека.

В настоящее время разработкой подобных автомобилей заняты крупнейшие IT и автомобильные компании мира, в том числе Google, Tesla, Uber, Volkswagen, Ford, GM, Volvo, Audi и BMW. Главных успехов в этом направлении пока добился Google. Испытания, обучение и доводка гугловских самоуправляемых машин ведется уже более 8 лет.



Беспилотный автомобиль Google. Фото: popmech.ru

Считается, что использование беспилотных автомобилей позволит удешевить перевозки за счет экономии на заработной плате водителей (с другой стороны — они останутся без работы), снизить потребление топлива и использование дорог за счет централизованного управления транспортным потоком, а также минимизировать количество ДТП и человеческих жертв.

Впрочем, даже сейчас на дороге уже можно встретить машины с той или иной степенью автономности — с круиз-контролем, системой удержания машины в полосе, автоматической парковки и т.д.