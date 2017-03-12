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АЗС "Белоруснефть" будет вводить новые услуги для клиентов
На АЗС «Белоруснефть» будут вводить новые услуги для клиентов, сообщил в ходе онлайн-конференции заместитель директора генерального директора ПО «Белоруснефть"Сергей Каморников.
— Мы планируем внедрение проекта оплаты мобильным приложением за топливо на автоматизированных АЗС, разработать мобильное приложение сети АЗС и начать прием некоторых карт рассрочек.
Кроме этого, на предприятии будут совершенствовать текущий перечень услуг: от wi-fi до туалетов. Каморников отметил, что в этом направлении, в прошлом году компаниях хорошо продвинулась.
/Будет дополнено/
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Кроме этого, на предприятии будут совершенствовать текущий перечень услуг - от туалетов до wi-fi.
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