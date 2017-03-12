На АЗС «Белоруснефть» будут вводить новые услуги для клиентов, сообщил в ходе онлайн-конференции заместитель директора генерального директора ПО «Белоруснефть"Сергей Каморников.





— Мы планируем внедрение проекта оплаты мобильным приложением за топливо на автоматизированных АЗС, разработать мобильное приложение сети АЗС и начать прием некоторых карт рассрочек.

Кроме этого, на предприятии будут совершенствовать текущий перечень услуг: от wi-fi до туалетов. Каморников отметил, что в этом направлении, в прошлом году компаниях хорошо продвинулась.

/Будет дополнено/