Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту суицида несовершеннолетней девушки, проживавшей в Полоцком районе. В данный момент следователи устанавливают обстоятельства гибели девушки в Полоцке, которая спрыгнула с 6 этажа, сообщила на радио Sputnik Беларусь официальный представитель СК Светлана Сахарова.

"Следствием установлено, что 12 марта около 18 часов, находясь в Полоцке в квартире совершеннолетнего знакомого, 17-летняя девушка спрыгнула из окна 6 этажа девятиэтажного дома. От полученных телесных повреждений она скончалась в больнице", — сказала Сахарова.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.145 (доведение до самоубийства заведомо несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Беларуси.

Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются и допрашиваются свидетели, выясняются мотивы произошедшего, рассказала представитель СК.

"В первую очередь, проверялась версия о влиянии социальных сетей на данный суицид. Но в настоящее время, одна из причин, рассматриваемых следователями, это личные взаимоотношения. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщила Сахарова.

Комментарий официального представителя управления Следственного комитета по Витебской области Светланы Сахаровой об уголовном деле по факту самоубийства 17-летней девушки в Полоцке слушайте на радио Sputnik Беларусь.