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СК: подробности уголовного дела о самоубийстве в Полоцке

13.03.2017 16:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту суицида несовершеннолетней девушки, проживавшей в Полоцком районе. В данный момент следователи устанавливают обстоятельства гибели девушки в Полоцке, которая спрыгнула с 6 этажа, сообщила на радио Sputnik Беларусь официальный представитель СК Светлана Сахарова.

"Следствием установлено, что 12 марта около 18 часов, находясь в Полоцке в квартире совершеннолетнего знакомого, 17-летняя девушка спрыгнула из окна 6 этажа девятиэтажного дома. От полученных телесных повреждений она скончалась в больнице", — сказала Сахарова.

СК: подробности уголовного дела о самоубийстве в Полоцке
© flickr.com/ Monika
СК: в Полоцке 17-летняя девушка спрыгнула с 6 этажа и разбилась

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.145 (доведение до самоубийства заведомо несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Беларуси.

Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются и допрашиваются свидетели, выясняются мотивы произошедшего, рассказала представитель СК.

"В первую очередь, проверялась версия о влиянии социальных сетей на данный суицид. Но в настоящее время, одна из причин, рассматриваемых следователями, это личные взаимоотношения. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщила Сахарова.

Комментарий официального представителя управления Следственного комитета по Витебской области Светланы Сахаровой об уголовном деле по факту самоубийства 17-летней девушки в Полоцке слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Представитель Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова рассказала подробности уголовного дела по факту самоубийства 17-летней девушки,...

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