Со временем платных туалетов на АЗС «Белоруснефть» станет больше. Сейчас в сети действует семь таких туалетов. Об этом во время онлайн-конференции сообщил заместитель генерального директора ПО «Белоруснефть» Сергей Каморников.

— У нас таких платных объектов по системе всего 7 штук. При этом на каждой из АЗС имеется и бесплатный туалет. Платные туалеты существуют и на европейских АЗС, вокзалах и в других местах скопления людей. Если мы хотим иметь чистые, теплые, опрятные туалеты, то требуются средства на их содержание, — сообщил Каморников.

Замдиректора отметил, что соседство платного и бесплатного туалетов не означает, что бесплатный туалет будет находиться в худшем состоянии.

Со временем платных туалетов на АЗС «Белоруснефть» станет больше