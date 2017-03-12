|
Платных туалетов на АЗС "Белоруснефть" станет больше
Со временем платных туалетов на АЗС «Белоруснефть» станет больше. Сейчас в сети действует семь таких туалетов. Об этом во время онлайн-конференции сообщил заместитель генерального директора ПО «Белоруснефть» Сергей Каморников.
— У нас таких платных объектов по системе всего 7 штук. При этом на каждой из АЗС имеется и бесплатный туалет. Платные туалеты существуют и на европейских АЗС, вокзалах и в других местах скопления людей. Если мы хотим иметь чистые, теплые, опрятные туалеты, то требуются средства на их содержание, — сообщил Каморников.
Замдиректора отметил, что соседство платного и бесплатного туалетов не означает, что бесплатный туалет будет находиться в худшем состоянии.
— Персонал АЗС несет ответственность за поддержание всех туалетов в должном виде согласно действующим на предприятии стандартам.
Со временем платных туалетов на АЗС «Белоруснефть» станет больше — если речь идет об отдельно стоящих современных сооружениях.
- Платные туалеты имеют большее число мест внутри, предназначены для быстрого обслуживания больших групп клиентов (автобусы, маршрутные такси и пр.).
В то же время «Белоруснефть» попробует внедрить различные формы оплаты за услугу, например, когда потраченные средства можно будет вернуть через покупку сопутствующих товаров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если мы хотим иметь чистые, теплые, опрятные туалеты, то требуются средства на их содержание
|
Архив (Разное)
Комментарии