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Платных туалетов на АЗС "Белоруснефть" станет больше

13.03.2017 16:03 — Разное | Tut.by  
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Со временем платных туалетов на АЗС «Белоруснефть» станет больше. Сейчас в сети действует семь таких туалетов. Об этом во время онлайн-конференции сообщил заместитель генерального директора ПО «Белоруснефть» Сергей Каморников.

— У нас таких платных объектов по системе всего 7 штук. При этом на каждой из АЗС имеется и бесплатный туалет. Платные туалеты существуют и на европейских АЗС, вокзалах и в других местах скопления людей. Если мы хотим иметь чистые, теплые, опрятные туалеты, то требуются средства на их содержание, — сообщил Каморников.

Замдиректора отметил, что соседство платного и бесплатного туалетов не означает, что бесплатный туалет будет находиться в худшем состоянии.

 — Персонал АЗС несет ответственность за поддержание всех туалетов в должном виде согласно действующим на предприятии стандартам.

Со временем платных туалетов на АЗС «Белоруснефть» станет больше — если речь идет об отдельно стоящих современных сооружениях.

- Платные туалеты имеют большее число мест внутри, предназначены для быстрого обслуживания больших групп клиентов (автобусы, маршрутные такси и пр.).

В то же время «Белоруснефть» попробует внедрить различные формы оплаты за услугу, например, когда потраченные средства можно будет вернуть через покупку сопутствующих товаров.

 
 
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