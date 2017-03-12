«Перевели всех работников на 0,1 ставки. Это 10 часов в месяц работаем. Как жить? — заявил Леонид, работник Рогачевстроя, на «Марше нетунеядцев» в Рогачеве. На предприятии FINANCE.TUT.BY подтвердили, что с февраля часть сотрудников действительно перевели на неполный рабочий день. Причем не только рабочих, но и инженерно-технических работников, а также руководящий состав.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Зарплата за январь была 200 рублей. А за февраль «расчетник» еще не получал, поэтому не знаю, сколько получу в итоге, — говорит еще один работник Рогачевстроя Владимир.

Как объясняют на предприятии, 0,1 ставки — это два полных рабочих дня в месяц. На такой график перевели 35 сотрудников. Всего на предприятии работает 135 человек. Остальных перевели на 3-дневную и 4-дневную рабочую неделю. Но есть и те, кто продолжает трудиться на полную ставку: «В основном это каменщики, бетонщики и плотники», — поясняет исполняющий обязанности главного бухгалтера ОАО «Рогачевстрой» Любовь Атрохова.

Сколько получают сотрудники, работая на 0,1 ставку, на предприятии не говорят, так как зарплату за этот период еще не платили.

— Решение перевести часть сотрудников на сокращенную рабочую неделю связана с тем, что необходимо сохранять рабочие места, а объемы работы пока отсутствуют, — говорит юрист Рогачевстроя Мария Вячеславовна. — Люди не стали массово увольняться. Они понимают ситуацию, ведь не будут же они сидеть вообще без зарплаты. Тем более сейчас мы начали подавать документы на тендеры, надеюсь, выиграем их и работа вновь появится.

Работники предприятии говорят, что похожая ситуация не редкость: каждую зиму часть работников отправляют с отпуска за свой счет. Правда, на 0,1 ставку переводят впервые. Увольняться люди не готовы. «Найти новую работу в нынешних условиях непросто, а платить налог на тунеядство не хочется», — говорит один из работников предприятия.

По данным инспекции МНС по Гомельской области, за Рогачевстрой числится задолженность по выплате налогов (сборов), пеней и пошлин. Хотя, как отмечает гомельский портал «Сильные новости», в 2015 году предприятие было лидером по приросту выручки.