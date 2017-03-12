В суде Вилейского района огласили приговор водителю, который сбил коляску с шестимесячным малышом. Ребенок погиб. Виновного в ДТП приговорили к четырем годам «химии», свою вину он признал полностью. Помимо этого, прежние владельцы автомобиля, на котором виновный попал в ДТП, обязаны выплатить пострадавшей стороне сумму моральной компенсации — более 20 тысяч рублей.



Фото: ГАИ Минской области

ДТП произошло 6 ноября 2016 года, вблизи деревни Избино Вилейского района. 26-летний водитель на BMW объезжал неровности на дороге, которые не представляли опасности для движения, и на встречной полосе наехал на 25-летнюю местную жительницу. Она катила детскую коляску с 6-месячным сыном. В результате аварии младенец получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в реанимацию. Несколько часов спустя ребенок от полученных травм умер на месте. Мать ребенка получила телесные повреждения не повлекшие расстройство здоровья.

Водителю было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 317 УК. «Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Во время следствия он находился под подпиской о невыезде.

— Следствие установило, что водитель BMW был трезв, машина находилась в исправном состоянии. Но мужчина ехал с превышением скорости — 80 км/ч вместо разрешенных 60 км/ч, — сообщила AUTO.TUT.BY в помощник прокуратура Вилейского района Наталья Стреж. — В ходе предварительного следствия и во время судебного заседания обвиняемый свою вину признал,

Сторона гособвинения потребовала для подсудимого наказание в виде 5 лет ограничения свободы с направлением в исправительного учреждения открытого типа, с лишением права управлять транспортным средством на срок 5 лет.

Пострадавшая сторона: мама, отец, две бабушки и два дедушки погибшего ребенка, подали гражданские иски на выплату материальной компенсации морального вреда владельцем авто в общей сумму 20 970 рублей.

— BMW принадлежала подсудимому, но документально была оформлена на другого человека — титульного владельца, поэтому материальную компенсацию должен выплачивать именно он, хотя отношения к ДТП этот мужчина не имел, — пояснила гособвинитель.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 317 УК и приговорил к 4 годам «химии», с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. Гражданские иски пострадавших были удовлетворены.

В Осиповичском сельсовете AUTO.TUT.BY рассказали, что после произошедшего ДТП на дороге, где был сбит ребенок улучшили освещение и вырубили придорожный кустарник.

— Если раньше там горели лампы через один столб, то сейчас все зажигаются — очень светло. А лес, хоть он и не был причиной аварии, вырубили, чтобы видимость лучше стала.

А вот дорогу ремонтировать местное ДРСУ № 162 там не планирует, хоть виновный в ДТП водитель и объезжал замеченные неровности на проезжей части.

— Дорога возле Избино отвечает всем нормам. Мы регулярно производим осмотр дорожного полотна, после аварии тоже выезжали — ремонта оно не требует. Укладка лежачих полицейских также не предусмотрена, — сообщил начальник предприятия Александр Майстрович.