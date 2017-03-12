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ОАО «МАЗ» в 2017 году начнет серийное производство грузовых автомобилей, соответствующих экологическому классу Евро-6. Двигатели для самосвалов и седельных тягачей будет поставлять Mercedes.

Для европейского рынка созданы три модели седельных тягачей с двигателями от 300 л.с. в различных комплектациях, в том числе люксовых. Как сообщает завод, конструкция рамы стала более стойкой к тепловым нагрузкам – для ее получения используют особый сплав из высокопрочной стали. Кабина стала комфортнее: получила удобные регулируемые сиденья, ящики для хранения и бортовой компьютер.

С новыми грузовиками МАЗ рассчитывает расширить присутствие в странах Балтии, на Балканах и в Западной Европе в целом. Прорабатываются поставки машин в Швецию.

Помимо Европы, грузовики Евро-6 предложат российским покупателям, пишет "Белорусы и рынок" .