﻿ За "забытые" в паспорте деньги при пересечении границы в прошлом году оштрафовали 384 человека. 21.by
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За "забытые" в паспорте деньги при пересечении границы в прошлом году оштрафовали 384 человека

13.03.2017 16:50 — Разное | Tut.by  
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Сотрудники таможни в 2016 году составили 387 протоколов об административных правонарушениях за «забытые» деньги в паспортах при прохождении контроля на границе. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в ГТК. При этом в трех случаях нарушителей привлекли к административной ответственности повторно в течение года.

Напомним, с 23 июля 2015 года сотрудники таможни могут составлять административные протоколы на тех, кто при пересечении границы передает документы со вложенными деньгами.

Тех, кто оставил в паспорте деньги при прохождении контроля на границе, могут оштрафовать до 50 базовых величин (1150 рублей). При повторном нарушении штраф увеличивается до 100 базовых величин (2300 рублей). Если же выяснится, что гражданин хотел дать взятку работнику таможни, на проверяемого могут завести уголовное дело.

 
 
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Трех нарушителей привлекли к административной ответственности повторно в течение года.

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