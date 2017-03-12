Таксист из Барановичей обновил алкогольный антирекорд Брестской области. Мужчина «надышал» 4,35 промилле, сообщила AUTO.TUT.BY официальный представитель Барановичского ГОВД Ольга Сакута.

12 марта, около 22.15, на улице Притыцкого в Барановичах внимание сотрудников ГАИ привлекло такси Renault, которое ехало, виляя из стороны в сторону. Как пояснили TUT.BY в ГАИ региона, автомобиль ехал и «цеплял бордюр». По словам инспекторов, водитель Renault не мог ни ходить, ни разговаривать.

Мужчину доставили на освидетельствование, которое показало 4,35 промилле. При этом, по заявлениям медиков, смертельная доза алкоголя для человека составляет 5−6 промилле.

В отношении водителя составили протокол за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения, а авто доставили на штрафстоянку.

Инспекторы связались с диспетчером службы такси, в которой работал нарушитель. Однако там не смогли пояснить, находилась ли в тот вечер машина на линии. Этот вопрос сейчас уточняется.

Напомним, предыдущий алкогольный антирекорд Брестской области установил в декабре прошлого года брестчанин, который управлял Opel Zafira с 3,97 промилле . До этого в топе долгое время находился тракторист из Кобринского района — 3,3 промилле .