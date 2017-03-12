Петиция на сайте Change.org о переигровке ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — ПСЖ (6:1) собрала более 200 тысяч подписей, сообщает Sports.ru со ссылкой на Goal .



Фото: Reuters

Петицию создал болельщик «Реала» Луис Мелендо Ольмедо. Он настаивает на переигровке, поскольку «арбитры серьезно навредили ПСЖ в прошедшей игре». Испанец привел 20 эпизодов из матча, в которых, по его мнению, главный арбитр встречи Дениз Айтекин из Германии ошибочно принимал сторону футболистов каталонской команды.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ разгромил «Барселону» со счетом 4:0. Однако в ответном матче парижане уступили со счетом 1:6 и не смогли выйти в четвертьфинал.

Совершив впечатляющий камбэк, «Барселона» стала первой командой в истории еврокубков , сумевшей пробиться в следующий раунд после поражения 0:4 в первом матче.

Рефери Дениз Айтекин после ответной игры подвергся критике за то, что назначил в ворота ПСЖ два пенальти. Кроме того, судью обвиняли в том, что он не назначил пенальти в ворота «Барселоны» за фол против Ди Марии.

Кроме того, игроки ПСЖ, пытавшиеся оспорить решения арбитра, рассказали, что судья нецензурно посылал их словами F#ck you.

По информации газеты Marca , Айтекин вряд ли больше получит назначения в нынешней Лиге чемпионов.