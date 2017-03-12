﻿ Более 200 тысяч человек подписали петицию о переигровке матча "Барселона" - ПСЖ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Более 200 тысяч человек подписали петицию о переигровке матча "Барселона" - ПСЖ

13.03.2017 17:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Петиция на сайте Change.org о переигровке ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — ПСЖ (6:1) собрала более 200 тысяч подписей, сообщает Sports.ru со ссылкой на Goal.


Фото: Reuters

Петицию создал болельщик «Реала» Луис Мелендо Ольмедо. Он настаивает на переигровке, поскольку «арбитры серьезно навредили ПСЖ в прошедшей игре». Испанец привел 20 эпизодов из матча, в которых, по его мнению, главный арбитр встречи Дениз Айтекин из Германии ошибочно принимал сторону футболистов каталонской команды.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ разгромил «Барселону» со счетом 4:0. Однако в ответном матче парижане уступили со счетом 1:6 и не смогли выйти в четвертьфинал.

Совершив впечатляющий камбэк, «Барселона» стала первой командой в истории еврокубков, сумевшей пробиться в следующий раунд после поражения 0:4 в первом матче.

Рефери Дениз Айтекин после ответной игры подвергся критике за то, что назначил в ворота ПСЖ два пенальти. Кроме того, судью обвиняли в том, что он не назначил пенальти в ворота «Барселоны» за фол против Ди Марии.

Кроме того, игроки ПСЖ, пытавшиеся оспорить решения арбитра, рассказали, что судья нецензурно посылал их словами F#ck you.

По информации газеты Marca, Айтекин вряд ли больше получит назначения в нынешней Лиге чемпионов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Петиция на сайте Change.org о переигровке ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" - ПСЖ (6:1) собрала более 200 тысяч подписей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Новый алкогольный антирекорд области: в Барановичах ГАИ задержала таксиста с 4,35 промилле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика