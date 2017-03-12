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Более 200 тысяч человек подписали петицию о переигровке матча "Барселона" - ПСЖ
Петиция на сайте
Петицию создал болельщик «Реала» Луис Мелендо Ольмедо. Он настаивает на переигровке, поскольку «арбитры серьезно навредили ПСЖ в прошедшей игре». Испанец привел 20 эпизодов из матча, в которых, по его мнению, главный арбитр встречи Дениз Айтекин из Германии ошибочно принимал сторону футболистов каталонской команды.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ разгромил «Барселону» со счетом 4:0. Однако в ответном матче парижане уступили со счетом 1:6 и не смогли выйти в четвертьфинал.
Совершив впечатляющий камбэк, «Барселона» стала
Рефери Дениз Айтекин после ответной игры подвергся критике за то, что назначил в ворота ПСЖ два пенальти. Кроме того, судью обвиняли в том, что он не назначил пенальти в ворота «Барселоны» за фол против Ди Марии.
Кроме того, игроки ПСЖ, пытавшиеся оспорить решения арбитра, рассказали, что судья нецензурно посылал их словами F#ck you.
По информации газеты
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Петиция на сайте Change.org о переигровке ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" - ПСЖ (6:1) собрала более 200 тысяч подписей.
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