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Президент Александр Лукашенко поручил создать совет по развитию высоких технологий, который будет конкретно заниматься привлечением инвестиций и инвесторов в Беларусь.

«Оговаривалась идея создания совета, в который могут войти и государственные служащие, ответственные за принятие тех или иных решений, и инвесторы, которые работают в сфере IT- технологий, и ученые», — отметил помощник Президента Всеволод Янчевский.

По его словам, на соответствующей площадке могли бы оперативно обсуждаться новые идеи. «И, главное (обсуждать на площадке совета), что должно сделать государство, чтобы результаты были еще лучше. Чтобы оперативно снимать любые возникающие барьеры», — сказал помощник президента.

Всеволод Янчевский отметил, что одна из существенных проблем для сферы высоких технологий заключается в том, что из-за стремительного развития этого направления в Беларуси и мире в целом за соответствующими процессами не всегда успевает законодательная база. «С этой проблемой сталкиваются очень многие страны мира. Нужно оперативно очень быстро адаптировать нормы под достижения научно-технического прогресса. И здесь очень желательно, чтобы мы как минимум шли в ногу. А если где-то будем опережать, это вообще замечательно», — заявил помощник президента.

Инвестор Михаил Гуцериев в свою очередь подчеркнул, что совет по развитию IT-технологий будет конкретно заниматься привлечением инвестиций и инвесторов в Беларусь. При этом добавил: «Это создание компаний здесь, обучение кадров, производство продуктов на территории Беларуси. Такая сегодня поставлена задача Президентом, и в течение 2-3 месяцев мы будем заниматься подготовкой этих документов», сообщает БЕЛТА .