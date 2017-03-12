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Что нужно знать об автобусных турах?

13.03.2017 17:33 — Разное | Tut.by  
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Тот, кто не ездил в автобусные туры, считает, что такое путешествие не может быть комфортным. Однако это не так. Автобусным туром называют поездку длительностью в одну-две недели по разным городам, во время которой для перемещения используется автобус.

Условия и протяженность переездов по времени зависят от выбранного маршрута. Предлагаются разные варианты: от экономичных по времени и деньгам поездок с парой ночных переездов до путешествий повышенной комфортности, с ночевкой в отелях на море и длительными стоянками в городах.

 

Как проходит автобусный тур?


Туристический автобус имеет четырехзвездочную категорию. Обычно здесь есть туалет, мини-кухня с кипятком и чаем, кондиционер, телевизор. Кресла предназначены для отдыха, они откидываются, между ними - приличное пространство для ног.

Сопровождает туристов опытный гид, который рассказывает о странах во время переездов, заселяет в гостиницу, решает все проблемы. Группа следует по продуманному маршруту, и в городах ее встречают местные экскурсоводы. Ночевки могут быть организованы в пригородных отелях пригородов, либо в придорожных мотелях. Редки ночные автобусные переезды (хотя и дешевы).

Что брать с собой?


Гиды, которые более 20 лет возят туристов, говорят, что главное - это настрой. Из документов необходимы паспорт с визой и страховка, которую можно оформить в турагентстве или страховой компании. Еще желательно взять мелкие купюры наличных для расчета в небольших придорожных кафе и на проезд, если захочется отлучиться от группы.

Улучшит качество поездки подушечка, плед, салфетки, пара удобной обуви. Багаж лучше разделить на две сумки - чемодан со сменными вещами и ручную кладь с тем, что понадобится в пути.

Почему так популярны европейские туры?


Автобусные туры по Европе пользуются большой популярностью, и тому много причин.

  • В большей части Европы хорошие дороги, делающие передвижение удобным.
  • Европейцы славятся хорошим сервисом.
  • Европа - это много непохожих стран и городов. Здесь в относительной близости находятся, например, жаркая Италия, строгая Германия, приветливая Австрия и гостеприимные Чехия и Польша.
  • Богатое историко-культурное наследие Европы привлекает туристов со всех концов мира.

Почему автобусные туры удобны для туристов?


По поводу удобства поездок на автобусе есть масса споров. Каждый понимает "удобство" по-своему. Противники считают, что главное в туристической поездке - безмятежный отдых. Им неудобны ранние подъемы (6-7 утра) и автобусные переезды по 500 км по автобанам.

Сторонники отмечают, что быт - не главное, и удобство в том, что проблемы по поиску гостиницы, гида, средства передвижения уже решили за вас. И самостоятельно за такую цену сложно посетить столько городов.

Почему туры такие дешевые?


Автобусные путешествия намного дешевле туров с перелетами из-за вида транспорта. Организатор может делать низкой стоимость путевки благодаря выбору недорогих гостиниц в пригородах. Поездка большой группой позволяет бронировать билеты по выгодной цене.

Однако в цену путевки не входят некоторые дополнительные экскурсии. Также дополнительные услуги, например, страховка и туристическая виза, оплачиваются отдельно.

Где можно купить автобусные туры?


Автобусные туры по странам Европы предлагают выбрать в каждом турагентстве Минска. Опытные туристы советуют присмотреться к крупным компаниям, которые сами являются организаторами поездок, и уже не один раз обкатали маршрут. Например, это такие турагентства как «Топ Тур» (ул. Якуба Коласа, 40), «БелТурист» (ул. Янки Купалы, 11), «Внешинтурист» (пр-т Машерова, 54), «Трэвэл» (ул. Кальварийская, 1), «Турлюкс» (ул. Золотая Горка, 16).

Найти турагентство, где вы сможете купить автобусный тур в любом интересующем направлении, легко в каталоге TAM.BY. Выбирая компанию, ознакомьтесь с отзывами: так вы заранее узнаете все плюсы и минусы организации, поймете, о каких моментах необходимо спросить менеджера при покупке путевки.

 
Теги: Минск
 
 
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Тот, кто не ездил вавтобусные туры, считает, что такое путешествие не может быть комфортным. Однако это не так. Автобусным туром называют поездку длительностью в...

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