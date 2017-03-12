﻿ Таксисты о тарифе $30 за 10 км: лишить бы его лицензии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Таксисты о тарифе $30 за 10 км: лишить бы его лицензии

13.03.2017 17:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Скандал с завышенным тарифом на услуги такси разгорелся в воскресенье: минчанка Александра Рогач за поездку от ТЦ "Замок" до улицы Воронянского в Минске была вынуждена заплатить 63 рубля.

Таксисты о тарифе за 10 км: лишить бы его лицензии
© Фото: Александра Рогач / Facebook
Минчанка отдала за 10 км на такси $30: Байнет возмущен, профсоюз спокоен

Корреспонденты Sputnik побеседовали с таксистами, чтобы выяснить, на чьей стороне водители.

Несмотря на то, что формально водитель, глава столичного профсоюза таксистов "Центр" Александр Стаховский, не нарушил закон – стоимость поездки была рассчитана по счетчику, предполагавшему такие расценки, – сами таксисты уверены, что мужчина поступил неэтично. Расценки были указаны мелким шрифтом – таксисты считают, что перевозчик обязан озвучить сумму поездки либо сделать так, чтобы она была хорошо видна пассажиру.

"Женщина в очках просто не рассмотрела написанные цифры. У меня тоже высокие расценки, но они не сравнятся с теми, которые вызвали такое возмущение. Этого таксиста знаю лично и уже сказал, что считаю такое поведение неправильным. Я беру с пассажира доллар за километр пути, предлагаю услуги соответствующего уровня – чистый салон, авто, возможность поддержать беседу на нескольких языках", – рассказал один из водителей, ожидающий клиентов на площадке у ТЦ "Замок".

Водители признали – такси "от борта" всегда обходилось дороже. Так было и в 90-е, и сейчас. Но если речь идет о государственной службе такси, можно рассчитывать на то, что сумма не будет особенно высокой. Таксисты называют ряд мест, где поездка обойдется значительно дороже, чем если вызвать машину по телефону. Среди них – железнодорожный вокзал и ТЦ "Замок".

"Девушке я рекомендовал бы проверить, не слишком ли большой километраж посчитал таксист, ведь этот маршрут – не больше восьми километров, а он проехал больше десяти. По правилам таксист обязан везти пассажира по кратчайшему маршруту", – посоветовал один из водителей.

Все опрошенные уверены, что такое поведение главы столичного профсоюза таксистов портит репутацию всем водителям, и, попав однажды в подобную ситуацию, пассажир откажется от услуг такси.

"Я бы просто забрал у него лицензию", – высказал свое мнение о недобросовестностном перевозчике один из водителей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большинство опрошенных Sputnik водителей такси выразили солидарность с пассажиркой, пожаловавшейся на поведение их коллеги, и заявили, что подобные случаи портят...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко поручил создать в Беларуси совет по развитию IT-технологий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика