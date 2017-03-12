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Таксисты о тарифе $30 за 10 км: лишить бы его лицензии
13.03.2017 17:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Скандал с завышенным тарифом на услуги такси разгорелся в воскресенье: минчанка Александра Рогач за поездку от ТЦ "Замок" до улицы Воронянского в Минске была вынуждена заплатить 63 рубля.
Корреспонденты Sputnik побеседовали с таксистами, чтобы выяснить, на чьей стороне водители.
Несмотря на то, что формально водитель, глава столичного профсоюза таксистов "Центр" Александр Стаховский,
"Женщина в очках просто не рассмотрела написанные цифры. У меня тоже высокие расценки, но они не сравнятся с теми, которые вызвали такое возмущение. Этого таксиста знаю лично и уже сказал, что считаю такое поведение неправильным. Я беру с пассажира доллар за километр пути, предлагаю услуги соответствующего уровня – чистый салон, авто, возможность поддержать беседу на нескольких языках", – рассказал один из водителей, ожидающий клиентов на площадке у ТЦ "Замок".
Водители признали – такси "от борта" всегда обходилось дороже. Так было и в 90-е, и сейчас. Но если речь идет о государственной службе такси, можно рассчитывать на то, что сумма не будет особенно высокой. Таксисты называют ряд мест, где поездка обойдется значительно дороже, чем если вызвать машину по телефону. Среди них – железнодорожный вокзал и ТЦ "Замок".
"Девушке я рекомендовал бы проверить, не слишком ли большой километраж посчитал таксист, ведь этот маршрут – не больше восьми километров, а он проехал больше десяти. По правилам таксист обязан везти пассажира по кратчайшему маршруту", – посоветовал один из водителей.
Все опрошенные уверены, что такое поведение главы столичного профсоюза таксистов портит репутацию всем водителям, и, попав однажды в подобную ситуацию, пассажир откажется от услуг такси.
"Я бы просто забрал у него лицензию", – высказал свое мнение о недобросовестностном перевозчике один из водителей.
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Большинство опрошенных Sputnik водителей такси выразили солидарность с пассажиркой, пожаловавшейся на поведение их коллеги, и заявили, что подобные случаи портят...
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