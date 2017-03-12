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Сафарьян: Причастные к договорным матчам понесут наказание от АБФФ. Даже те, кого не накажет суд
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Дисциплинарный комитет АБФФ вынесет свои решения по каждому из фигурантов дела по окончании судебных слушаний.
Белорусская федерация футбола подготовила корректировки в нормативные документы, чтобы упредить, а также максимально оперативно и жестко реагировать на подобные ситуации.
Напомним, что АБФФ уже применила санкции к некоторым клубам, чьи игроки были замешаны в договорных поединках — «Ислочь» начнет новый сезон в высшей лиге с пассивом в 7 очков, «Луч» стартует в чемпионате первой лиги с «-10», «Ошмяны» начнут во второй лиге с «-5».
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Все, кто проходит по делу о манипуляциях результатами матчей, понесут наказание от Белорусской федерации футбола. Даже те, кого не накажет суд.
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