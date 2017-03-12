Все, кто проходит по делу о манипуляциях результатами матчей, понесут наказание от Белорусской федерации футбола. Даже те, кого не накажет суд. Такое заявление в эфире телеканала « Беларусь 1 » сделал первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян.



Момент передачи денег фигурантами дела о договорных матчах. Кадр телеканала «Беларусь 1»

— Список , который довел до нас Следственный комитет, это люди, которые тем или иным образом попали в поле зрения в связи с манипуляциями. Это не значит, что все из этого списка будут обвиняемыми. Кто-то будет свидетелем. Но это значит, что они знали о том, что результат матча будет каким-то образом манипулироваться. И это значит, что они обязательно будут отвечать по футбольному закону, — сказал Сергей Сафарьян.

В опубликованном 10 марта АБФФ списке значатся 24 человека, имеющих отношение к белорусскому футболу и в той или иной степени причастных к противоправным действиям — в их числе профессиональные футболисты, представители тренерского и административного штабов, а также один бывший судья.

Дисциплинарный комитет АБФФ вынесет свои решения по каждому из фигурантов дела по окончании судебных слушаний.

Белорусская федерация футбола подготовила корректировки в нормативные документы, чтобы упредить, а также максимально оперативно и жестко реагировать на подобные ситуации.

Напомним, что АБФФ уже применила санкции к некоторым клубам, чьи игроки были замешаны в договорных поединках — «Ислочь» начнет новый сезон в высшей лиге с пассивом в 7 очков, «Луч» стартует в чемпионате первой лиги с «-10», «Ошмяны» начнут во второй лиге с «-5».