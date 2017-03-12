В Доме футбола в пятницу состоялось заседание комитета по клубному лицензированию АБФФ, на котором были рассмотрены заявки соискателей лицензии АБФФ «Высшая лига» на сезон 2017 года, сообщает официальный сайт национальной федерации футбола.



Фото: Анита Занкович, ФК «Крумкачы»

Комитет принял решение о выдаче лицензий следующим футбольным клубам: БАТЭ Борисов, «Витебск», «Гомель», «Городея», «Динамо-Брест», «Динамо-Минск», «Ислочь» Минский район, «Минск», «Неман» Гродно, «Славия-Мозырь», «Слуцк», «Торпедо-БелАЗ» Жодино, «Шахтер» Солигорск.

За нарушение финансовых критериев регламента АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов отказано в выдаче лицензий следующим футбольным клубам:

— «Днепр» Могилев — за нарушение статей 51 «Отсутствие просроченной задолженности перед другими футбольными клубами», 52−1 «Отсутствие просроченной задолженности перед социальными фондами/налоговыми органами», 53 «Отсутствие просроченной задолженности перед АБФФ»;

— «Крумкачы» Минск — за нарушение статьи 50 «Годовая бухгалтерская отчетность»;

— «Нафтан» Новополоцк — за нарушение статьи 52 «Отсутствие просроченной задолженности перед сотрудниками».

Футбольные клубы, несогласные с решением комитета, имеют право в течение 3 рабочих дней подать апелляцию в апелляционный комитет по клубному лицензированию АБФФ. Таким правом уже воспользовался футбольный клуб «Крумкачы», который направил апелляцию 10 марта 2017 года. Заседание апелляционного комитета по клубному лицензированию рассмотрит апелляции ФК «Крумкачы» 17 марта.

Отметим, что отказ в выдаче лицензий некоторые клубы получают перед каждым сезоном, но после устранения недостатков или предоставления гарантий команды, как правило, допускаются к соревнованиям.