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В Беларуси будут маркировать жидкости для электронных сигарет специальными идентификационными знаками, сообщила пресс-служба Совета министров в понедельник.

"Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 10 марта 2017 года N192 дополнен перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками. В частности, перечень дополнен позицией "жидкости для использования в электронных системах курения", - проинформировали в Совмине.

Там отметили, что Министерству по налогам и сборам и Министерству финансов в двухмесячный срок поручено привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением, а также принять иные меры по его реализации.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси начнут маркировать контрольными знаками жидкости для электронных сигарет В Беларуси будут маркировать жидкости для электронных сигарет специальными идентификационными знаками, сообщила пресс-служба Совета министров в понедельник.

Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.