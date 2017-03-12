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В Беларуси начнут маркировать контрольными знаками жидкости для электронных сигарет
13.03.2017 17:42 — Разное | Ежедневник
фото: belta.by
В Беларуси будут маркировать жидкости для электронных сигарет специальными идентификационными знаками, сообщила пресс-служба Совета министров в понедельник.
"Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 10 марта 2017 года N192 дополнен перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками. В частности, перечень дополнен позицией "жидкости для использования в электронных системах курения", - проинформировали в Совмине.
Там отметили, что Министерству по налогам и сборам и Министерству финансов в двухмесячный срок поручено привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением, а также принять иные меры по его реализации.Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.
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В Беларуси будут маркировать жидкости для электронных сигарет специальными идентификационными знаками, сообщила пресс-служба Совета министров в понедельник.
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