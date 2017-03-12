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Журналистское расследование: 10 км на такси по Минску за 30$

13.03.2017 18:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Информационное пространство Минска и республики всколыхнула история, случившаяся в столице в субботу. Вкратце история выглядит так: женщине было необходимо срочно отправить няню с ребенком домой. Она решила взять такси со стоянки рядом с торговым центром, бегло ознакомилась с тарифами, которые ее устроили. В итоге стоимость поездки на расстояние около десяти километров составила 63 рубля. Таксист предоставил чек на оказанные услуги. Вроде бы с точки зрения закона все выглядит справедливо?

Журналистское расследование: 10 км на такси по Минску за 30$
© Артем Бордовский, Елена Васильева / Sputnik
Таксисты о тарифе $30 за 10 км: лишить бы его лицензии

Корреспондент агентства Sputnik Беларусь Елена Васильева, сама сталкивавшаяся с неприятными ситуациями в такси, решила разобраться в ситуации и отправилась к минским таксистам, чтобы узнать их отношение к случившемуся.

Корреспондент приятно удивилась тому, что большинство опрошенных таксистов выразили солидарность с пассажиркой, пожаловавшейся на поведение их коллеги, и заявили, что подобные случаи портят репутацию всем таксистам.

"Мы встретили таксиста, который прямо сказал, что за такое надо просто лишать лицензии. Большинство таксистов были чуть ли не в гневе. Они признают, что поездка "от борта" во все времена стоила дороже, но до таких цифр по городу не доходило никогда. За исключением, может, чаевых, в специфических ситуациях", — рассказала Васильева о своём общении с минскими таксистами.

Интересно то, что виновник информационного взрыва является председателем одного из столичных профсоюзов таксистов. Он не считает себя виноватым и приводит аргументы своей правоты на видеозаписи, размещенной в социальных сетях.

С точки зрения закона, все в рамках: тарифы на пассажирские перевозки службами такси в Беларуси не нормируются. Следовательно, каждая служба или таксист-ИП могут самостоятельно устанавливать тариф. Однако не исключено, что министерство транспорта теперь решит пересмотреть существующие положения о тарифах пассажирских перевозок в нашей стране.

Полную версию беседы с корреспондентом Sputnik Еленой Васильевой об общении с минскими таксистами слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Корреспондент агентства Sputnik Беларусь рассказала о реакции столичных таксистов на резонансный случай, произошедший в субботу, 11 марта, с минчанкой в одном из...

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