



Об этом сообщил сегодня во время онлайн-конференции заместитель генерального директора РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" Сергей Каморников.

В конце прошлого года на балансе компании насчитывалось четыре такие зарядные станции. Как считает собеседник, развитие сервиса по зарядке электромобилей является очень актуальным направлением, которое будет набирать обороты и в Беларуси.

"Тем не менее, пока мы все - и наша компания, и другие структуры - не готовы к быстрому разворачиванию сервиса по зарядке электромобилей", - сказал Сергей Каморников.

Создание таких зарядных станций требует огромных капиталовложений, изменения законодательства (так как многие вопросы по продаже электроэнергии пока не урегулированы), интеграции технологий зарядки и учета электроэнергии с действующими программными комплексами. "Думаю, всему свое время, но мы работаем в этом направлении", - заверил он.

На текущий год предусмотрено также строительство 17 автозаправочных комплексов и реконструкция девяти действующих АЗС. Кроме того, планируется ввести в строй два-три крупных автозаправочных комплекса на территории Украины, где "Белоруснефть" работает под брендом "Белорусская нефтяная компания" по схеме франчайзинга.

Согласно программе развития объединения в текущей пятилетке, до 2020 года должно быть построено и реконструировано 145 автозаправочных станций. В настоящее время фирменная сеть объединяет 560 АЗС. Сбытовая сеть нефтепродуктов и масел ПО "Белоруснефть" - крупнейшая в стране. Совокупная доля компании на внутреннем рынке светлых нефтепродуктов составляет около 70%. Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году, предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран, в том числе России, Украины, Венесуэлы, Эквадора, пишет БЕЛТА.

