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Мария Шарапова снова выйдет на корт

13.03.2017 19:37 — Разное | Ежедневник  
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Мария Шарапова снова выйдет на корт

Российская теннисистка Мария Шарапова сыграет первый после дисквалификации турнир в апреле в немецком Штутгарте. Эту информацию подтвердили во Всемирной теннисной ассоциации (WTA).

Ожидается, что пятикратная победительница турниров Большого шлема, бывшая первая ракетка мира выйдет на корт в официальном матче 26 апреля. WTA выделила теннисистке wild card (специальное разрешение).

Мария Шарапова подверглась наказанию со стороны Международной федерации тенниса (ITF) и ВАДА в марте 2016-го за обнаруженный в ее организме мельдоний, получив отстранение от участия в официальных турнирах на два года. После истории с легендарной теннисисткой началась серия разоблачений в применении этого препарата, под санкции угодили многие известные атлеты.

Осенью 2016 года Международный спортивный суд в Лозанне (CAS) сократил срок ее дисквалификации с двух лет до одного года и трех месяцев. Теннисистка за свою карьеру побеждала на 35 турнирах под эгидой WTA, пять раз выигрывала в одиночном разряде в финалах Большого шлема. Родители Марии Шараповой родом из Гомеля. Став одним из самых высокооплачиваемых профессиональных спортсменов, Мария Шарапова основала фонд, который оказывает поддержку ряду проектов в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, в Беларуси, России и Украине, пишет БЕЛТА.

 
 
Теги: Гомель
 
 
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Российская теннисистка Мария Шарапова сыграет первый после дисквалификации турнир в апреле в немецком Штутгарте. Эту информацию подтвердили во Всемирной...

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