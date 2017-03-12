



Российская теннисистка Мария Шарапова сыграет первый после дисквалификации турнир в апреле в немецком Штутгарте. Эту информацию подтвердили во Всемирной теннисной ассоциации (WTA).

Ожидается, что пятикратная победительница турниров Большого шлема, бывшая первая ракетка мира выйдет на корт в официальном матче 26 апреля. WTA выделила теннисистке wild card (специальное разрешение).

Мария Шарапова подверглась наказанию со стороны Международной федерации тенниса (ITF) и ВАДА в марте 2016-го за обнаруженный в ее организме мельдоний, получив отстранение от участия в официальных турнирах на два года. После истории с легендарной теннисисткой началась серия разоблачений в применении этого препарата, под санкции угодили многие известные атлеты.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мария Шарапова снова выйдет на корт Российская теннисистка Мария Шарапова сыграет первый после дисквалификации турнир в апреле в немецком Штутгарте. Эту информацию подтвердили во Всемирной...