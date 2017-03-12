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Мария Шарапова снова выйдет на корт
13.03.2017 19:37 — Разное | Ежедневник
Российская теннисистка Мария Шарапова сыграет первый после дисквалификации турнир в апреле в немецком Штутгарте. Эту информацию подтвердили во Всемирной теннисной ассоциации (WTA).
Ожидается, что пятикратная победительница турниров Большого шлема, бывшая первая ракетка мира выйдет на корт в официальном матче 26 апреля. WTA выделила теннисистке wild card (специальное разрешение).
Мария Шарапова подверглась наказанию со стороны Международной федерации тенниса (ITF) и ВАДА в марте 2016-го за обнаруженный в ее организме мельдоний, получив отстранение от участия в официальных турнирах на два года. После истории с легендарной теннисисткой началась серия разоблачений в применении этого препарата, под санкции угодили многие известные атлеты.Осенью 2016 года Международный спортивный суд в Лозанне (CAS) сократил срок ее дисквалификации с двух лет до одного года и трех месяцев. Теннисистка за свою карьеру побеждала на 35 турнирах под эгидой WTA, пять раз выигрывала в одиночном разряде в финалах Большого шлема. Родители Марии Шараповой родом из Гомеля. Став одним из самых высокооплачиваемых профессиональных спортсменов, Мария Шарапова основала фонд, который оказывает поддержку ряду проектов в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, в Беларуси, России и Украине, пишет
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Российская теннисистка Мария Шарапова сыграет первый после дисквалификации турнир в апреле в немецком Штутгарте. Эту информацию подтвердили во Всемирной...
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