



Об этом шла речь сегодня на встрече первого заместителя премьер-министра Беларуси Василия Матюшевского с руководством Европейского банка реконструкции и развития.

Как сообщает в пресс-служба Совмина Беларуси, делегацию Европейского банка реконструкции и развития возглавил первый вице-президент банка Фил Беннетт.

На встрече обсуждались актуальные вопросы взаимодействия ЕБРР с Беларусью. Особое внимание было уделено перспективам реализации инфраструктурных проектов в различных сферах. Василий Матюшевский выразил уверенность, что в государственном секторе есть возможность продемонстрировать успешные примеры совместной работы.

"Показательным уже стал проект по предприватизации ОАО "Белинвестбанк". Я хочу здесь отметить важность реализации всех намеченных планов. Правительством поступательно принимаются меры для реализации меморандума о взаимопонимании. Мы уже провели значительную работу по передаче части активов, связанных с кредитованием государственных программ. Активно ведется работа по передаче оставшейся части активов. Сейчас ведутся работы по предоставлению ЕБРР субординированного кредита Белинвестбанку в размере 50 млн евро".

Что касается взаимодействия по предприватизационной поддержке государственных организаций, то, как подчеркнул Василий Матюшевский, необходимо взвешенно и конструктивно оценить результаты.

"Особо хочу отметить, что совместная работа именно по предприватизационной поддержке показывает большое доверие к ЕБРР со стороны правительства. Особую важность в такой ситуации приобретает последовательность, стратегическая направленность и недопущение принятия скоропалительных решений, которые в свою очередь могут нанести вред в целом проводимой работе", - считает он.

Первый вице-премьер отметил, что ежегодные встречи с руководством ЕБРР стали уже традицией. По его словам, договоренности, достигнутые во время визитов президента ЕБРР Сумы Чакрабарти и вице-президента ЕБРР Алана Пию, дали хорошую динамику развития отношений с Беларуси и ЕБРР.

"Подводя итоги нашей работы можно констатировать, что объем инвестиций ЕБРР в Беларуси за весь период составил порядка 2 млрд евро. При этом почти половина пришлась на время реализации стратегии ЕБРР на 2013-2015 годы, несмотря на то, что она имела "калиброванный" подход и привносила определенные ограничения в работе банка. Сейчас, после утверждения новой стратегии на 2016-2019 годы и снятия "калиброванного" подхода, возможности ЕБРР в значительной степени расширяются", - подчеркнул он.