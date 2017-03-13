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"Золотая" щука: за рыбалку палкой сельчанин заплатит $7 тыс.

13.03.2017 20:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мар – Sputnik. Сотрудники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира задержали в Житковичском районе четверых браконьеров, добывавших щуку в период запрета, сообщили Sputnik в понедельник в инспекции.

"Золотая" щука: за рыбалку палкой сельчанин заплатит тыс.
© flickr.com/ Roger Bunting
Запрет на ловлю щуки начинает действовать в Беларуси с 1 марта

Жителей деревни Осово обнаружили на озере Червоном, находящемся в Житковичском районе. 

"Молодой человек ночью глушил нерестящуюся рыбу палкой. Таким образом ему удалось добыть 67 особей щуки", – сказали в инспекции.

Там также сообщили, что его односельчанин рыбачил на притоке "пауком" и словил 30 щук, еще двое – несли мешки с уловом (46 и 26 щук).  В инспекции уточнили, что по всем четырем случаям решается вопрос о возбуждении уголовных дел. При этом всем браконьерам нужно будет заплатить по 207 рублей за каждую особь – так, только "рыбак" с палкой за свой улов получит почти 14 тысяч рублей. 

С 1 марта по 15 апреля ловля щуки будет запрещена в Минской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Брестской областях, в Витебской области запрет сдвинут по времени – с 9 марта по 25 апреля. 

 
Теги: Минск
 
 
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Запрет на любительский лов щуки начал действовать в Беларуси с 1 марта текущего года.

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