

tut.by

Сколько было министров-электронщиков, кто прививал отверточную сборку на «Горизонте» и как сделали миллионы на телевизорах и авионике уроженцы Беларуси Милявский и Бодрунов. EJ.BY и его генпартнер МТБанк представляют продолжение истории отрасли.

Точечная разработка

По уровню развития электронной и радиоэлектронной отраслей советская Беларусь являлась одним из лидеров в бывшем СССР. На территории республики были построены ключевые предприятия нескольких союзных ведомств («Интеграл», «Горизонт», «Монолит», БелОМО, «Планар»). Заводы были снабжены самыми современными технологиями и укомплектованы лучшими инженерными кадрами, которые были собраны со всего Советского Союза.

Развал СССР, демилитаризация, экономический кризис начала и середины 1990-х годов нанесли непоправимый удар по этой мощной базе. Отрасли даже при государственной поддержке никогда не достичь тех объемов и доходов, а также значения в национальной экономике, которые были у нее в 1980-е. С другой стороны кризис первых лет независимости высвободил огромный интеллектуальный потенциал, который был сконцентрирован на ее предприятиях. Многие бывшие инженеры-электроники стали неплохими бизнесменами, а также отцами нового бизнес - поколения – белорусских «айтишников».

За небольшими исключениями, которые обусловлены присутствием в портфолио уникальных продуктов («Пеленг», ЛЭМТ), бывшие советские электронные заводы продолжают держаться на перманентной государственной финансовой поддержке. Рядом с ними, нередко - на их площадях и с использованием их оборудования и кадров, за это время сумели вырасти несколько десятков высокотехнологических, а главное экономически эффективных научно-промышленных бутиков. Их создал частный капитал, основатели «Регулы», «Полимастера», «Адани» и др. Эти компании работают в узких нишах, но именно их продукты и бренды представляют сегодня на мировом рынке лицо современной белорусской электронной и приборостроительной отрасли.

1995

Отставка Санчуковского

Отправлен в отставку самый влиятельный представитель отрасли - генеральный директор минского производственного объединения «Горизонт» Александр Санчуковский.

Хотя официальной причиной названы «допущенное резкое уменьшение объемов производства товаров народного потребления и имеющиеся недостатки в работе», аналитики считают, что отставка связана с победой Александра Лукашенко на первых выборах президента Беларуси.

Александр Санчуковский некоторое время рассматривался в качестве возможного кандидата в президенты от директорского корпуса. По результатам социологического исследования, проведенного лабораторией «Новак» Андрея Вардомацкого накануне выборов 1994 года, Санчуковский входил в шестерку наиболее популярных кандидатов в президенты вслед за Лукашенко, Кебичем, Шушкевичем, Карпенко и Позняком. В ходе выборов директор «Горизонта» возглавил инициативную группу кандидата Вячеслава Кебича.

Принимать отставку Александра Санчуковского на минский завод «Горизонт» приезжает министр промышленности Владимир Куренков.

Немецкие партнеры БелОМО

Новый инициативный генеральный директор БелОМО Вячеслав Бурский (руководит объединением с 1992 года) создает совместные предприятия с несколькими немецкими партнерами.





фото: hdpix.org

В этом году белорусское объединение организует совместный бизнес с немецкой компанией Carl Zeiss. Для производства оптических изделий, которые поставляются в Германию, создается компания «Цейсс-БелОМО». Доля БелОМО в ее уставном капитале составляет 60%. До 2010-х годов предприятием руководит Уве Келлер, который принимает активное участие в диалоге немецких инвесторов с белорусским руководством. Уве Келлер на протяжении многих лет входит в состав Консультативного совета по иностранным инвестициям при Совете Министров Беларуси.

В 1997 году стартует новый проект белорусского предприятия с еще одним немецким партнером – совместное предприятие «Фильманн-БелОМО Минск». В Беларусь инвестирует одна из крупнейших компаний Германии Fielmann. Через некоторое время Fielmann и ее дочка Rathenower Optik запустят на белорусском рынке розничный проект – сеть магазинов оптики «Оптика Fielmann».

Минпромовские «электронщики»

Вместо отправленного в отставку министра промышленности Владимира Куренкова новым главой ведомства становится генеральный директор Минского производственного объединения вычислительной техники Анатолий Харлап.

Его назначение открывает период министров-электронщиков в Минпроме. В 2003 году вместо Анатолия Харлапа, ставшего послом Беларуси в КНР, министром промышленности будет назначен бывший генеральный директор «Планара» и бывший первый заместитель министра промышленности Анатолий Русецкий.

«Эра электронщиков» в министерстве затянется до 2014 года.

Частные телевизионщики

Две частные структуры пробуют предложить альтернативу «горизонтам» и «витязям»: стартуют два проекта по сборке в Беларуси известных западных брендов.

В течение двух лет на базе минского предприятия «Гранат» собирает немецкие телевизоры Grundig для своих магазинов и на экспорт компания РАМПО Георгия Суравнева. Проект закончится в 1998 году.

Меньше продержится еще один брендовый проект – сборка корейских GoldStar, которую организует влиятельный бизнесмен Павел Шумилов (NTT).

1996

Volks-телевизор Семашко





Владимир Семашко, фото: sputnik.by

Генеральным директором «Горизонта» назначается выходец из «Интеграла» Владимир Семашко. Владимир Семашко через несколько лет станет самым титулованным и влиятельным «электронщиком» в высших эшелонах власти независимой Беларуси.

Во время представления нового руководителя отечественного гиганта, производство на котором падает почти в десять раз, Александр Лукашенко обещает «Горизонту», а также витебскому «Витязю» государственную поддержку. В ответ глава государства ждет увеличения объемов выпуска телевизоров.

Телевизионные заводы получают освобождение от таможенных пошлин при ввозе на территорию страны комплектации и материалов, отсрочки по погашению долгов бюджету и банкам, освобождение от НДС. В течение некоторого промежутка времени ежегодные преференции телевизионной отрасли составляют около 100 млн долларов.

Владимир Семашко приходит на «Горизонт» с идей volks-телевизора – народного приемника, который отвечает по качественным характеристикам лучшим западным и японским моделям, а по цене доступен широким слоям населения. Получив льготы, «Горизонт» и «Витязь» стремительно наращивают производство и на первых порах организуют успешный экспорт на соседний российский рынок под собственными брендами.

Параллельно продолжается поиск стратегического партнера. В 1997 году на «Горизонте» стартует сборка Sharp. Большие надежды возлагаются на турецкого производителя Vestel, который в это время начинает экспансию на европейский и российский рынки и рассматривает «Горизонта» в качестве трамплина в Россию.

Однако запас времени для отечественной телевизионной отрасли быстро улетучивается после 1998 года, когда в России начинают стремительно расти собственные производства с участием известных мировых брендов. Если в 2004 году на российском рынке продается около 40% телевизоров, произведенных в России, то в 2005 году — уже 70%. Экспорт белорусских телевизоров на ключевой рынок стремительно падает. Усугубляет положение белорусских производителей и то, что до 80% собираемых в России телевизоров производится на территории Калининградской СЭЗ: россияне получают налоговые преимущества перед своими белорусскими конкурентами. В 2010-е годы уже произведенные в России телевизоры заполняют белорусский рынок.

Американская попытка «Коралла»

Акционируется гомельское производственное объединение «Коралл».

После потери военных заказов, на выполнении которых специализируется это предприятие, в рамках конверсии его пытаются полностью перепрофилировать на выпуск кинескопов. В качестве потенциального инвестора рассматривается американская компания Westray, выкупившая к этому времени кинескопный завод в литовском Паневежисе. По бизнес-плану, подготовленному белорусскими властями, Westray должна заплатить 24 млн долларов за 67% акций «Коралла» и в дальнейшем инвестирует в перепрофилирование и развитие кинескопного производства еще 300 млн долларов.







фото: gomelraton.by

Однако американцы сочтут нецелесообразным вложение такого объема средств и откажутся от реализации проекта. В дальнейшем на «Коралле» перманентно происходят сокращения, завод ждет реструктуризация. Предприятие станет базовой площадкой для Свободной экономической зоны «Гомель-Ратон», а на остатках его мощностей будет организовано производство стеклотары.

«Точная» МФПГ и «микроэлектронные» программы

В этом году создается одна из первых российско-белорусских финансово-промышленных групп - МФПГ «Точность».

Ее участником с белорусской стороны становится «Пеленг». Тесная кооперация российских и белорусский предприятий электронной и радиоэлектронной отраслей, существовавшая в рамках СССР, в середине 1990-х годов перерастет в массовое создание финансово-промышленных групп. В истории союзных программ именно в этой отрасли будет действовать наибольшее число таких структур.

В этом году также будет принята союзная программа «Победа», в рамках которой ставится задача создания оптико-механического, фотолитографического, контрольного и сборочного оборудования для производства сверхбольших интегральных схем с топологическими элементами 0,8-0,5 микрон. Это первая совместная научно-техническая программа Союзного государства.

Ее целью является преодоление сложившегося еще с советских времен отставания СССР от ведущих мировых держав в производстве современных интегральных схем. Необходимость создания собственного оборудования для их производства вызвана также действующими со времен «холодной войны» ограничениями на поставку в страны бывшего СССР оборудования из США и других стран.

Хотя финансирование программы будет начато только в 1998 году, поставленные задачи удается частично выполнить. В 2000 году начнется реализация следующего этапа этого проекта - «Победа-2000», задачей которого станет производство оборудования для выпуска интегральных схем с характеристиками 0,5-0,3 микрон. Участниками проекта с белорусской стороны станут «Планар» и «Интеграл», с российской — «Субмикро», НИИПМ, НИИТОП, «Ангстрем», НИИМЭ, завод «Микрон» и другие.

1998

«Союзный телевизор» и «Рубин» Милявского

Начинается реализация одной из самых громких союзных программ - «Союзного телевизора». Ее задачей является создание конкурентоспособного телевизора на базе отечественных комплектующих. Участниками программы становятся с белорусской стороны «Интеграл» и «Горизонт», с российской – МТЗ «Рубин», «Квант», «ВЭЛТ», завод им. Козицкого и Московский научно-исследовательский телевизионный институт.





Александр Милявский, фото: kommersant.ru

МТЗ «Рубин», наряду с «Горизонтом» являющийся ключевым участником программы, с 1997 года контролируют выходец из Беларуси Александр Милявский и его партнер, экс-студент Белорусского политехнического института Упендра Махато. Первоначальный капитал и деньги на приватизацию «Рубина» и других предприятий отрасли они зарабатывают на перепродаже западной электроники в России.

Александр Милявский, родившийся в Минске в 1963 году в семье инженеров, здесь же оканчивает местный радиотех по специальности «инженер-системотехник». Свою трудовую деятельность он начинает электриком на тракторном заводе, а потом в поисках денег уезжает в геологическую экспедицию в Сибирь. В 1988 году, пройдя серьезный конкурсный отбор, Александр Милявский уедет на стажировку во Францию для изучения уникальное оборудования. По возвращению он организует кооператив и получает в 1989 году заказ из МВД СССР на изготовление телефонов с определителем номеров. В 1991 году он переедет в Москву и стартует на местном рынке с продаж японского бренда Funai.

Кроме «Рубина» вместе с Упендрой Махатой он получит контроль над воронежским заводом «Видеофон».





фото: mapio.net

«Союзный телевизор» продержится в «хитах» российско-белорусских программ пока эта тема интересует Александра Милявского. После 2003 года, когда он продаст телевизионный бизнес компании Rolsen, финансирование и лоббирование «отечественного телевизора» пойдет на убыль. Александр Милявский успешно переквалифицируется в девелопера, организовав на мощностях и под управлением МТЗ «Рубин» сдачу помещений в аренду. Бизнесмен будет контролировать один из крупнейших в Европе торговых центров «Горбушкин двор», а также торговый комплекс «Филион». При нем в МТЗ «Рубин» в разные периоды руководящие должности занимают экс-премьер Беларуси Владимир Ермошин и экс-глава Администрации президента Урал Латыпов. В середине 2000-х годов Александр Милявский уйдет в политику, став депутатом Мосгордумы от блока «Единая Россия». В 2011 году он и Упендра Махато продадут девелоперский бизнес другим выходцам из Беларуси – Юрию и Алексею Хотиным.

Директорство Азаматова

В этом году меняется руководство на самом серьезном активе военно-промышленного комплекса, доставшемся Беларуси в наследство от СССР, - государственном научно-производственном объединении «Агат».

Владимира Острейко, который руководит предприятием с 1986 года, сменяет главный инженер «Агата» Николай Азаматов. Одновременно Николай Азаматов становится директором входящего в объединение Научно-исследовательского института средств автоматизации (НИИСА).

НИИСА со времен СССР является головным предприятием по разработке и производству мобильных интегрированных систем (АСУ) управления войсками во времена СССР. При Николае Азаматове «Агат» становится головным предприятием по этому направлению в Беларуси, объединение активно работает с российскими (объединение «Алмаз») и другими заказчиками. В его портфолио входят командные пункты ВВС и ПВО, автоматизированные системы управления полетами и огнем. НИИСА становится головным разработчиком белорусского варианта модернизации ЗРК «Бук» - «Бук-МБ».

В начале 2000-х годов некоторое время отделом внешнеэкономических отношений «Агата» руководит старший сын белорусского президента Виктор Лукашенко.

Белорусско-американский Yukon

Создается компания Yukon Advanced Optics Worldwide.

Это - альянс белорусского завода «Белтекс Оптик» в Лиде и американской компании Sibir Optics Ивана Арбузова. «Белтекс Оптик» в 1991 году создает выпускник белорусского политеха и бывший руководитель участка на заводе «Оптик» Александр Ольшевский и его партнеры.

За последующие пятнадцать лет их совместный бизнес превращается в глобальную компанию, занимающую серьезные позиции на мировом рынке наблюдательной оптики. Предприятия группы выпускают разнообразную продукцию – от тепловизоров и цифровых прицелов ночного видения до зрительных труб.

В начале 2010-х годов центральный офис Yukon Advanced Optics Worldwide будет переведен из Лиды в Вильнюс. Кроме лидского завода, мощности холдинга находятся в России («Мезон-А») и Китае (Yukon Optics & Electronics), а дистрибуционные и сервисные компании в США, Великобритании и Украине.

2000

«Оборонительная» ФПГ

Создается российско-белорусская МФПГ «Оборонительные системы».

На первом этапе ее учредителями становятся 4 белорусские и 15 российских предприятий и банков. Среди «россиян» - НПО «Московский радиотехнический завод», МКБ «Факел» им. П.Д. Грушина, Обуховский и Ленинградский Северный заводы. Беларусь в «Оборонительных системах» представляют «Алевкурп», Минский завод колесных тягачей, 2566-й завод по ремонту радиоэлектронного вооружения, а также «Беларусбанк» и «Белросбанк». Главной задачей группы является модернизация систем залпового огня «Печора-2М», имеющих хороший сбыт на внешних рынках.

В «Оборонительных системах» работает Сергей Ботеновский – зять экс-премьера Беларуси Сергея Линга.

2001

Арест Калугина и его монашечество

В этом году «Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь» и член Совета Республики Национального собрания (в 1996-2000 годах) Леонид Калугин неожиданно заявляет о своих политических амбициях. Генеральный директор «Атланта» начинает сбор подписей для выдвижения на пост президента страны.

Однако ему не удается обеспечить необходимого минимума, чтобы даже стать кандидатом. В том же в 2001 году после победы на выборах Александра Лукашенко против известного директора возбуждается уголовное дело. Глава «Атланта» обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса Беларуси, которые в общей сложности тянут на 8 лет лишения свободы. В рамках статьи по «незаконной предпринимательской деятельности» Леонида Калугина обвиняют в продаже «Атлантом» золота и серебра на строительство храма. В 2003 году уже бывший руководитель «Атланта» будет осужден, но учитывая возраст и прошения со стороны, сразу амнистирован.

В 2005 году Леонид Калугин примет монашеский сан в одном из монастырей Московской области, а потом поселится как монах Никон при церкви в деревне Касынь под Минском.

Новая эра «Атланта»

Новый руководитель «Атланта» Виктор Шумило в этом же году запускает первую очередь построенного в Шабанах кусочка «Атланта» - Завода бытовой техники. Через два года с его конвейера сойдет первая стиральная машина.





фото: nemiga.info

«Атлант» пытается диверсифицировать бизнес, на который начинают оказывать давление локализованные в России заводы известных брендов, а также импорт из третьих стран. Параллельно «Атлант» прирастает новыми активами. Среди них - молодечненский завод «Белхол», выпускающий комплектацию, гомельская «Электроаппатура», также производящая холодильники, сельхозпредприятие в Стародорожском районе. В 2006 году создается совместное предприятие («Атлант-СМ») на некогда входившем в состав советского производственного объединения «Атлант» смоленском заводе «Айсберг».

Однако в 2015 году совместное предприятие прекратит существование из-за падения сбыта, нацеленного на украинский рынок, и банкротства российского партнера. Сам «Атлант» с 2013 года входит в период убытков и в последние годы ищет инвесторов.

Уход Семашко

Уходит с «Горизонта» Владимир Семашко. Экс-директор идет на повышение (назначается министром энергетики), а во главе телевизионного объединения его сменят глава внешнеэкономического департамента предприятия Юрий Предко.

К этому времени «Горизонт» расширяет отверточную сборку телевизоров известных марок. Начало положено при Владимире Семашко, который пытался собирать на базе «Горизонта» турецкие телевизоры Vestel и японские Sharp. С начала 2000-х при поддержке российского партнера-ретейлера «Эльдорадо» «Горизонт» делает упор на сотрудничестве с японской компанией Matsushita (Panasonic) и голландской Philips.





фото: nn.by

В настоящее время до 90% производимых на базе «Горизонта» телевизоров составляют собираемые по контрактным обязательствам бренды – Panasonic, Toshiba и прочие. Однако объемы выпуска постепенно сокращаются. С 2010-х начинается резкое сокращение объемов экспорта отечественной телевизионной техники. В 2012 году экспорт телевизоров, мониторов и проекторов из Беларуси (в основном – в Россию) составляет 536 тыс., в 2013 – 225 тыс., в 2014 - 93,8 тыс., а в 2015 году – только 44,3 тыс. штук.

«Тетраэдр» Ваховского

Андрей Ваховский создает компанию «Тетраэдр», которая начинает бизнес с модернизации старой советской техники. Ее специализацией являются системы ПВО в странах бывшего СССР (в первую очередь, Азербайджан и Казахстан), а также во всех регионах, куда поставлялась и поставляется советская и российская продукция.

В портфель услуг «Тетраэдра», в частности, входят работы по наладке, модернизации и обслуживанию ЗРК «Печора-2Т» и «Печора -2ТМ», «ОСА-1Т», Т38 «Стилет», «Стрела-10Т», радиолокационных станций и др.

Летом 2016 году «Тетраэдр» подписывает меморандум о взаимопонимании с возможным стратегическим партнером – госкорпорацией Electronics Corporation of India Limited (ECIL), поставляющей вооруженным силам Индии широкий спектр спецтехники и оборудования.

2002

Акционирование и реструктуризация «Горизонта»

Единым имущественным комплексом акционируется минское производственное объединение «Горизонт». Государство, не сумев договориться с потенциальными покупателями, пытается само развивать теряющее позиции одно из крупнейших промышленных предприятий страны.

В 2000-е проводится реструктуризация объединения. Производство телевизионных приемников постепенно выносится с головной площадки на переулок Софьи Ковалевской, а сама площадка активно предлагается арендаторам в качестве торгового, офисного и складского объекта. Для ее дальнейшего развития в этом статусе совместно с «Белинвестбанком» создается девелоперское предприятие «Горизонт-Белинвест-Девелопер».

«Интеграловские» метания

В этом году начинается подготовка проекта указа президента об акционировании научно-производственного объединения «Интеграл».

Его планируется преобразовать в акционерное общество единым имущественным комплексом. На базе «Интеграла» на первом этапе предполагается создать холдинг, в котором 90% акций будет зарезервировано за государством, а 10% - за сотрудниками объединения. Появляется потенциальный инвестор: переговоры с белорусской стороной ведет Российское агентство по системному управлению, которое предлагает в качестве возможного партнера зеленоградский завод «Ангстрем».

В 2003 году Минэкономики вносит «Интеграл» в список предприятий, подлежащих разгосударствлению. Однако через год объединение вычеркивается из него. В 2005 году во время совещания на «Интеграле» по вопросам развития белорусской радиоэлектронной отрасли Александр Лукашенко окончательно снимает с повестки дня вопрос о приватизации объединения, выделив предприятию на развитие деньги из бюджета. Условием государственной поддержки является обязательство предприятия к 2009 году в два раза увеличить объемы производства - до 100 млн долларов в год. Руководство «Интеграла» выполнит его.

«Аэрокосмическое оборудование» и взлет Бодрунова

В этом году создается еще одна российско-белорусская МФПГ «Аэрокосмическое оборудование». Ее специализацией становится производство бортового оборудования для авиационной техники.

С белорусской стороны в МФПГ входят борисовский «Экран», новополоцкий «Измеритель» и Витебский завод электроизмерительных приборов. Российский военпром представляет корпорация «Аэрокосмическое оборудование».





Сергей Бодрунов, фото: me-forum.ru

Российский участник имеет «белорусский след». 51% «Аэрокосмического оборудования» принадлежит государству, соучредителем корпорации с 49% долей является Объединенный авиаприборостроительный консорциум. Владельцем последнего к этому времени становится выходец из Беларуси Сергей Бодрунов. Он же возглавляет корпорацию «Аэрокосмическое оборудование».

Будущий бизнесмен родился в селе Брилево в Буда-Кошелевском районе. В Гомеле он окончил математический факультет местного университета. Свое состояние Сергей Бодрунов начал также формировать в Беларуси. Сначала Сергей Бодрунов продавал правовую информацию, потом компьютеры и оргтехнику. Через некоторое время он перебрался в Санкт-Петербург, где сначала работал на заводе «Пирометр». Он возглавит его в 1994 году и начнет «собирать» приборостроительные активы по всей России и вскоре станет совладельцем приборостроительного холдинга «Аэрокосмическое оборудование». В конце 2000-х годов Сергей Бодрунов некоторое время будет возглавлять Петербургский городской комитет экономического развития. С 2012 года бизнесмен начал распродажу приборостроительных активов, завершив этот процесс в 2014 году продажей доли в «Аэрокосмическом оборудовании» госкорпорации «Ростехнологии». Сумма сделки составила 190 млн долларов, которые бизнесмен сейчас инвестирует в недвижимость, IT-сектор и производство автокомпонентов.

2003

Новый министр-электронщик

Смена министра-электронщика в Министерстве промышленности. Анатолий Харлап уходит в Белорусскую научно-промышленную ассоциацию, а его место занимает тезка-«планаровец», доктор технических наук, профессор Анатолий Русецкий.

Период Русецкого закончится в 2009 году, когда он уйдет сначала на должность директора Института тепло-и-массообмена имени А. В. Лыкова, а через год сменит Михаила Мясниковича на посту председателя президиума Национальной академии наук Беларуси. В 2012 году Анатолий Русецкий станет заместителем председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, но в его новый состав в 2016 году не войдет.

В Минпроме Анатолия Русецкого сменит третий по счету министр-электронщик. Им станет выпускник минского радиотеха Александр Радевич. Некоторое время после вуза он будет работать инженером на «Интеграле», потом с 1981 года – на Сморгонском заводе оптического станкостроения. В течение 1998 -2002 годов он возглавлял его, а потом ушел сначала в Гродненский облисполком, а потом на должность генерального директора «Гродно Азота».

Министром промышленности Александр Радевич пробудет до 2011 года и в том же году возглавит холдинг МЭТЗ им. В. И Козлова.

Военно-промышленный кулак

Создается Государственный военно-промышленный комитет, в котором объединены практически все предприятия, занимающиеся выпуском продукции для военно-промышленного комплекса.

В состав этой структуры передаются около 30 предприятий и 15 НИИ и КБ. Среди самых крупных структур нового ведомства - ГНПО «Агат», Минский завод колесных тягачей, «Пеленг», «Камертон», «Дисплей». Возглавляет ГВПК бывший генеральный директор «Агата» Николай Азаматов.

Николай Азаматов пробудет у руля военно-промышленного регулятора до 2009 года, когда его сменит генерал-лейтенант Сергей Гурулев.

Продолжение следует …