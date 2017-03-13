В некоторые столичные заведения не попасть, не заплатив за вход. И порой это даже не ночные клубы, а бары с живой музыкой. AFISHA.TUT.BY заглянула в пятницу в такие места и пообщалась с тусовщиками, чтобы узнать, за что те заплатили и считают ли сумму приемлемой.





«Для вечера пятницы или субботы такая цена нормальная»

Первым делом направляемся в рок-клуб TNT на Революционной, где основная программа стартует в 23.00, а при входе с каждого посетителя берут по 10 рублей. Внутри мы оказываемся примерно в 23.30, когда вовсю идет выступление кавер-бэнда Open Space. Но большинство наших собеседников пришли послушать группу «Мерилин Монро», которая также выступает в этот вечер.

Недалеко от входа, у барной стойки встречаем троих друзей-айтишников Василия, Антона и Константина. Парни говорят, что в бары и клубы приходят раз в полгода. И 10 рублей за вход — это немного, считают они.





— Мы платим за удовольствие, за атмосферу, — говорит Василий. — Хотели послушать музыку, да и вообще собраться, пообщаться — давно не виделись.

А вот друзья-инженеры Влад и Артем пришли целенаправленно — послушать кавер-группу. Спрашиваем их о цене за входной билет.

— Для вечера пятницы или субботы и качественной музыки — это нормально, хотя нам сложно сравнивать. Мы из России, у нас это было бы в два-три раза дороже, — говорит Артем.

— Это как в том анекдоте: а что, можно было не платить? Мы целенаправленно шли на группу. Приходим только сюда: мы уже не в том возрасте, чтобы искать новое место. Нас цена вполне устраивает, а студентов, может и нет, — добавляет Влад.





Слова Влада подтверждает студентка Антонина. В клуб она пришла с парнем.

— Мы пришли, когда вход был бесплатным и просто не будем выходить. Если бы парень заплатил — пришла бы. Если бы пришлось платить самой, то нет, — категорична девушка.

— А я пришел бы и за 10 рублей. Здесь атмосферно, а цена — это немного, — говорит Семен, который работает в сфере IT.

Рядом за баром — совпадение — снова встречаем айтишника. Сотрудника EPAM и игрока «Что? Где? Когда?» Дениса Сулавко.





— В Минске не так много мест, где есть платный вход. Здесь много айтишников, потому что и алкоголь довольно дорогой, и еда. Еще много программистов там, где специализируются на крафтовом пиве: не каждый может отдать 15 рублей за литр, — делится наблюдениями молодой человек.

«Специально ехали, спешили, чтобы успеть на бесплатный вход»

Далее мы идем в бар Doodah king на Берсона, где платным вход (10 рублей) становится в полночь. По цветам браслетов становится понятно, что большинство посетителей постарались прийти раньше.

Так поступили специалист по продажам Кристина и экономист Виктория, которые давно знают этот бар.

— Стараемся попасть до 12. Хотя, наверное, и заплатили бы, потому что здесь нормальная музыка. Нравится атмосфера — танцы, музыка. В том же баре «Хулиган» играет техно, а это музыка на любителя и точно не наша.





Солидарен с девушками и журналист Станислав. Но заведение нравится молодому человеку не только из-за живой рок-музыки. Он говорит, что в этом месте обычно много девушек и играют медленные композиции.

— Я в некоторой степени консервативен и не понимаю, как можно познакомиться и поговорить с девушкой под музыку, которая играет на том же «Хулигане» или «Чердаке». Она тоже неплохая, но «медлячок» для этих случаев явно получше.

Рядом отдыхает компания молодых людей — четверо парней и девушек. О том, что после полуночи вход становится платным, знают.

— Что скрывать: мы специально пришли до 12, чтобы не платить. Немного даже спешили, и без пяти двенадцать были здесь. Мы вообще редко куда-то ходим. Почему пришли сегодня? Знаете, не хочется стареть. Но с последнего нашего прихода возрастная категория изменилась, подросла.





Компания предпочла этот бар бару TNT из-за выступления кавер-группы Inomarki.

— 10 рублей за вход — адекватная цена. Мы же понимаем, что нужно и аренду платить, и все остальное.

«Если сравнивать с Европой, то у нас дороговато»

А вот вход в бар Coyote в бизнес-центре «Александров Пассаж» после 22.00 стоит немного дороже — 15 рублей. Но девушкам в платьях до полуночи платить не нужно. Аудитория здесь постарше, чем в двух предыдущих местах. Поэтому предполагаем, что такая сумма за вход не будет заоблачной.

— На «Белой Веже» вход в караоке стоит 50 рублей. А 15 — это даже в магазин не сходишь, — сходу рассказывает одна из посетительниц. — Да и в барах, где вход бесплатный, там же отрываются на напитках и ставят заоблачные цены на алкоголь!

Но встречаются гости, которым не совсем понятно ценообразование. Продавец Алина пришла в бар с парнем-логистом Константином. Обычно девушка бывает в Dozari и Rich cat, а в этом заведении ей очень понравилось в прошлый раз, поэтому пришла снова.





— По-моему, бары этим так и зарабатывают — платой за вход. Но это же просто бар, не какое-то элитное общество, чтобы много платить. Но в принципе, все устраивает — музыка здесь хорошая, алкоголь недорогой, — считает Алина.

Неподалеку от пары танцуют Ольга и Екатерина. Девушки сестры, и обе — хореографы-балетмейстеры.





— Люди ведь знают, что нужно будет заплатить. Значит, у них есть право не ехать сюда и не платить, — говорит Ольга.

О сумме девушке рассуждать сложно, потому что она не живет в Беларуси.

— В Европе в среднем вход в клуб стоит 10 евро, здесь, получается, нужно заплатить 7. Но если сравнить заработок, то, думаю, для белорусов это дороговато, особенно для обычных девушек. Так что они правильно сделали, если успели прийти до 12.

Заведения: «Это помогает окупить затраты на программу»

Мы также поинтересовались у администрации перечиаленных баров, почему они сделали вход платным.

Арт-директор рок-клуба TNT Евгений Холманских говорит, что плата за вход — это вовсе не способ не пустить в заведение «случайных» людей. Для этого, считает он, можно обойтись строгим дресс-кодом.

— Платой за вход покрываются расходы, которые идут на организацию вечера, — говорит Евгений.

Арт-директор баров Doodah king и Coyote Иван Запруцкий также отмечает, что платный вход — это возможность окупить затраты на программу.

— Думаю, что если бы другие бары могли себе позволить платный вход, они бы от этого не отказались. Живая музыка стоит денег, требует достаточно много свободного места для сцены и танцпола, а в недавно открывшихся барах с местом проблемы, еле помещается диджей со своей аппаратурой. Естественно, нет живой музыки, естественно, бесплатный вход, ведь за деньги в бар без живой музыки никто не пойдет.

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