Смартфон, к которому можно «примагнитить» деревянную заднюю крышку, дополнительную батарею и даже проектор. Смартфон, который не разряжается двое суток при большой нагрузке. Редакция 42.TUT.BY протестировала «почти флагман» Moto Z Play.





По характеристикам Moto Z Play стоит на ступень ниже топового смартфона линейки — Moto Z. Но ключевую «фишку» флагманской модели — сменные модули Moto Mods — он поддерживает. Еще одной важной особенностью Moto Z Play стало очень высокое время автономной работы при довольно высоких технических характеристиках.





К эргономике есть вопросы

Дизайн Moto Z Play практически полностью повторяет внешность старшего Mozo Z. Разница заключается лишь в весе и толщине корпуса — флагманская модель немного тоньше и легче (5,2 мм и 136 грамм в Moto Z против 7 мм и 165 грамм в Moto Z Play).





Задняя и передняя панели в Z Play изготовлены из закаленного стекла, а на лицевой стороне помимо датчиков приближения и освещения находится фронтальная камера с дополнительной вспышкой и квадратный сканер отпечатков пальцев.

Работает он отлично и за все время тестирования не дал ни одной осечки. Впрочем, из-за схожести с обычной механической кнопкой постоянно возникает желание надавить на датчик, но так это не работает.





Сканер выполнен в виде простой сенсорной площадки, а клавиши навигации в смартфоне наэкранные.

Сзади внешний вид аппарата немного портит сильно выпирающий модуль основной камеры и большой, ничем не прикрытый блок магнитных контактов для подключения модулей Moto Mods (о них немного позже). Такое решение — на любителя.









К эргономике смартфона также есть вопросы. Качелька регулировки громкости и кнопка «Power» с рельефными насечками расположены на правой грани корпуса, но находятся слишком высоко — к ним постоянно приходится тянуться. К тому же сами клавиши очень маленькие и размещены на одинаковом удалении друг от друга — их часто путаешь.





Выручает здесь сканер отпечатков, в который встроена еще одна полезная функция. При длительном нажатии на него экран блокируется, что позволяет отказаться от использования неудобно расположенной кнопки питания.

Мультимедийный динамик в устройстве совмещен с разговорным — к нему претензий нет. Собеседника слышно хорошо, а максимального уровня громкости хватает, чтобы не пропустить входящий звонок. Качество звучания в наушниках также удовлетворит большинство пользователей (звук громкий и чистый).





Еще одна важная особенностью Moto Z Play — комбо-лоток сразу под две nanoSIM-карты плюс карточку памяти microSD (не нужно выбирать что-то одно). Для зарядки и синхронизации используется порт USB-C. При этом в комплекте поставки отдельного кабеля Type-C нет (в зарядном устройстве он несъемный). Это неудобно.

Модули Moto Mods

Одна из главных «фишек» Moto Z Play — поддержка сменных модулей Moto Mods. Некоторые из них лишь меняют внешний облик смартфона, а другие — добавляют ему новые функции.

Самые простые модули — сменные крышки, которые крепятся к спинке устройства при помощи магнитов и нужны лишь для красоты. В комплект поставки входит всего одна такая крышка (к белому смартфону положили крышку черного цвета), другие при желании докупаются отдельно — каждая стоит около 30 долларов США.









Они могут быть сделаны из различных материалов — от кожи до дерева. Но при их использовании гаджет ощутимо прибавляет в толщине и весе — пользоваться им становится не так удобно.

Куда интереснее модули, расширяющие возможности смартфона. В их число входят дополнительный аккумулятор, динамик от JBL, внешний объектив Hasselblad True Zoom с оптическим зумом и проектор Moto Insta-Share, который и попал к нам на тест.





К задней панели смартфона он также крепится магнитами и синхронизируется через контактный блок в нижней части корпуса.

При первом включении модуля на экране Z Play появляется небольшой гайд по правильному использованию проектора, после чего тот сразу же приходит в рабочее состояние — дополнительного софта устанавливать не нужно.

На самом проекторе всего два переключателя. Первый — клавиша питания, второй — колесико регулировки резкости проецируемого изображения, размер которого может достигать 70 дюймов (трапецеидальные искажения исправляются автоматически) при максимальном разрешении 854 на 480 пикселей. Во время работы проектор ощутимо греется и шумит.





В темном помещении к качеству получаемой картинки претензий нет — она достаточно яркая и контрастная. В светлой комнате ситуация ухудшается — проекция сильно обесцвечивается, разобрать что-либо становится сложно.

Емкость встроенного в проектор аккумулятора составляет 1100 мАч — одного полного заряда хватает примерно на 45−50 минут непрерывного воспроизведения фото или видео. Когда внутренняя батарея модуля разряжается до нуля, проектор начинает питаться от смартфона — полного заряда Moto Z Play хватит еще примерно на полтора часа просмотра.

Таким образом двух батарей (проектора и смартфона) вам точно хватит на просмотр одного фильма стандартной продолжительности.





Официально в Беларуси проектор не продается — в частных магазинах найти его нам также не удалось. В соседней России его стоимость установилась на уровне 300 долларов.

К дисплею претензий нет

В Moto Z Play установлен 5,5-дюймовый AMOLED-дисплей с Full HD-разрешением (401 ppi).





К плюсам отнесем высокий уровень контрастности, глубочайший черный цвет и относительно низкое энергопотребление.

К минусам — чрезмерно насыщенные цвета (в настройках можно выбрать цветовой профиль с более спокойными оттенками) и не самый высокий уровень максимальной яркости. В солнечную погоду информация на экране становится плохо различимой.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Еще один недочет — инверсия белого цвета. Под большим углом картинка немного уходит «в зелень». В остальном нареканий к экрану нет.

Достаточная для любых задач производительность

Работает смартфон на процессоре Qualcomm Snapdragon 625, построенном по 14-нм техпроцессу, с 3 ГБ оперативной памяти. Такой связки на сегодня хватает для любых задач — от открытия нескольких страниц в браузере до «тяжелых» игр.

Полные характеристики смартфона смотрите в таблице ниже:





В графически сложной WOT Blitz на максимальных настройках графики большую часть времени fps держится на уровне 30−35 кадров в секунду с редкими просадками до 20−25 кадров — играть комфортно. К тому же при высокой нагрузке гаджет практически не нагревается.





При обычном повседневном использовании лагов и других подтормаживаний за Moto Z Play замечено не было — интерфейс работает быстро и плавно. Наши наблюдения подтверждают и результаты синтетического теста производительности AnTuTu.





В нем смартфон набирает порядка 60 000 баллов — результат не рекордный, но более чем достаточный для комфортной работы.

Автономность — выше всяких похвал

В смартфоне установлена батарея емкостью в 3510 мАч. Поддерживается и технология быстрой зарядки — от 0 до 100% гаджет заряжается примерно за полтора часа (со штатным зарядным устройством).

В режиме максимальной нагрузки (с постоянно включенным мобильным интернетом и синхронизацией нескольких месенджеров и социальных сетей, двумя-тремя часами прослушивания музыки через стриминговый сервис, просмотром потокового видео, играми и получасом разговоров) гаджет смог проработать два с половиной дня!

Таким впечатляющим результатам смартфон обязан не только большому аккумулятору, но и своему энергоэффективному 14-нм процессору и AMOLED-экрану, который в сравнении с обычными IPS-дисплеями потребляет гораздо меньше электроэнергии. При более щадящем режиме использования (без игр или просмотра онлайн-фильмов) время автономной работы вполне может превысить трое суток.





В синтетическом тесте Moto Z Play также бьет рекорды и набирает около 20 000 очков — самый высокий результат из всех протестированных нами смартфонов.

Почти флагманская камера

Основная камера смартфона обладает разрешением в 16 Мп и по качеству снимков при дневном свете сравнима с флагманскими смартфонами 2016 года. Фотографии получаются высокодетализированными, с правильным балансом белого и хорошей цветопередачей.





К плюсам также отнесем отличную систему автофокусировки. Практически при любых условиях съемки она быстро и точно определяет необходимый объект в кадре.









































В вечернее время суток качество снимков ожидаемо падает, но в сравнении с другими «почти флагманскими» смартфонами (например, Samsung Galaxy A 2017-го года) все равно остается на более высоком уровне.

Фронтальная камера идет с разрешением в 5 Мп. При хорошем освещении качество снимков — выше среднего.





Для плохого освещения здесь предусмотрена фронтальная вспышка. Впрочем, она не сильно помогает, и даже иногда «пересвечивает» картинку.

Сравните фото без вспышки (первое) и с ней:









Резюме

К главным достоинствам Moto Z Play отнесем высочайший уровень автономности, быстрый сканер отпечатков пальцев, гибридный лоток сразу под две nano-SIM-карты и карту памяти microSD, отличные камеры, хороший экран и достаточную для большинства задач производительность.

Не стоит забывать и о Moto Mods, которые не только меняют внешний облик гаджета, но и дают ему новые функции. Но стоят такие модули слишком дорого, и приобрести их в Беларуси сложно. Решающим фактором при выборе между Moto Z Play и другими смартфонами его уровня примагничивающиеся модули точно назвать нельзя.





К минусам устройства можно отнести спорный дизайн (речь о выпирающей камере и неприкрытом блоке контактов), не самый эргономичный корпус, а также высокую стоимость — за запрашиваемые за Moto Z Play около 900 рублей можно найти не менее привлекательные предложения.

В качестве альтернативы Moto Z Play можно рассмотреть Samsung Galaxy A7 2017 (читайте полный обзор ), который обладает почти таким же уровнем автономности и схожими фотовозможностями, или китайский флагман Xiaomi Mi5S Plus. При более скромной стоимости он вдвое мощнее и оснащен очень хорошей камерой.

Смартфон Moto Z Play для тестирования предоставлен Lenovo. Компания не имела возможности повлиять на результат тестирования и не видела материал до публикации.