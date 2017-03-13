Подготовить автомобиль к техосмотру — дело хлопотное и затратное. Но если технически автомобиль в порядке, то иногда достаточно навести легкий марафет, чтобы смело направиться на станцию для прохождения государственного технического осмотра. Затраты на автохимию составили около 50 рублей.





Для опыта мы взяли не самый «свежий», но технически исправный Peugeot 307 SW 2006 года выпуска с пробегом 250 тысяч километров. С тормозами, рулевым управлением и подвеской у автомобиля полный порядок, а вот косметический ремонт «французу» необходим. Многочисленные сколы с пятнами ржавчины, затертые фары, битум на крыльях и клей на стекле. Все это надо убрать.

Удаляем пятна битума, застарелый клей при помощи универсального средства — 7−13 рублей

У СТО, которые занимаются химчисткой автомобилей, есть профессиональные средства для удаления таких пятен - они стоят довольно дорого. Для широкого круга автолюбителей выпускаются универсальные средства. Они и очищают от ржавчины, и устраняют скрипы, и вытесняют воду.

Универсальные средства могут решить множество проблем одним махом. Выбирая такое средство, помните, что крайне важным критерием помимо очищающих свойств является и нейтральность к лакокрасочному покрытию, пластиковым и резиновым элементам салона вашего автомобиля. Перед началом использования протестируйте средство на малозаметном участке. Только после этого приступайте к использованию.







Проверить универсальное средство мы решили на двух типах загрязнений. Первым делом начали отмывать клей от скотча, которым приклеивали лобовое и заднее стекло. Причем этому клею уже два с половиной года. За все время посещения автоматических моек он так и не смылся. Метод очистки прост — распылить немного средства из баллона, подождать несколько минут, потереть, и опять побрызгать. Нам пришлось повторить процедуру несколько раз, но в итоге все отмылось.







С битумными пятнами пришлось повозить немного дольше, но и они поддались действию универсального очистителя.

Этим же средством можно почистить колесные диски после зимы от соли, налета дорожной пыли и ржавчины, исправить закисший за зиму «ручник». Тоже нужные операции перед прохождением техосмотра.

Очищаем и красим запасное колесо, висящее под днищем — любой обезжириватель и краска -15 рублей







Обычным очистителем-обезжиривателем мы удалили ржавчину с «запаски». Она, конечно, была в ужасном состоянии, и довести ее до первоначального состояния можно было только с помощью профессиональных средств. Но для того чтобы зачистить и покрасить — хватило возможностей спрея очистителя-обезжиривателя. Правда, пришлось еще поработать проволочной щеткой. После очистки покрасили колесо акриловой краской. Колесо — как новое.

Полируем фары — 5−7 рублей

Большинство фар современных автомобилей оснащаются пластиковыми рассеивателями, которые со временем приходят в негодность — царапаются, затираются, мутнеют. А это повышает вероятность не пройти техосмотр. Полировка фар на специализированных СТО стоит от 30 рублей. Но можно это сделать и самостоятельно, причем в несколько раз дешевле.







Мы использовали универсальную полировочную пасту «антицарапин». Она предназначена для удаления неглубоких поверхностных царапин на лаке, пластике. Для наглядности заклеили часть фары скотчем. Нанесли пасту и мягкой тряпочкой интенсивно потерли несколько минут. И результат не заставил себя ждать. Отполированная часть фары заблестела. Конечно, это не профессиональная полировка в несколько этапов, но вернуть прозрачность фаре можно. Причем без усилий. Этот же антицарапин прекрасно подходит для маскировки мелких царапин на ЛКП любого цвета.

Кисточка с акриловой краской (штрих-корректор) для подкраски сколов — 7 рублей

Небольшой тюбик с краской похож на лак для ногтей. Такая же кисточка и размер флакончика. Полезный предмет, который должен просто лежать в бардачке. Сколы и царапины иногда становятся заметны автовладельцу, когда зацветают чудесным рыжим цветом. А если появилась ржавчина, то уже требуется куда более серьезное вмешательство для ее удаления. А если кисточка (штрих-корректор) под рукой — то всегда можно оперативно закрасить свежий скол или царапину.







Цвет корректора подбирается по вин-номеру автомобиля или визуально (если речь идет о совсем небольших сколах, малозаметных участках), так что при аккуратной работе место покраски будет практически незаметно. Если скол глубокий, то лучше нанести корректор несколько раз, пока слои не сравняются.







Еще одна деталь, периодически требующая использования штрих-корректора — номерной знак. Зачастую черная краска на нем вытирается при мойках, так что изредка необходимо подправить цифры для читаемости номера.

Присадка «Антидым» — 13 рублей

Аннотация гласит, что присадка снижает расход моторного масла через поршневые кольца и маслосъемные колпачки. Предотвращает повышенное дымление двигателя и препятствует падению вязкости моторного масла. Повышает вязкость масла и уменьшает шумность работы двигателя. Обеспечивает исключительную защиту двигателя от экстремального износа. По инструкции 300 мл достаточно для обработки 3−4 л моторного масла. Максимальный эффект от присадки достигается через 600−800 км пробега.





Заливаем. Присадка густая, похожа по консистенции на смолу или олифу. Мотор в нашей экспериментальной машине не дымит, но вот шумит при работе. После того, как залили присадку, заводим. Каких-то глобальных отличий не замечено, хотя, субъективно, двигатель и правда стал работать тише.

Ароматизатор-«елочка» — 2 рубля





И вишенка на торте — свежий ароматизатор в салон. Пройти техосмотр он не поможет, но в салоне будет приятный аромат. Полезный совет: никогда не доставайте ароматизатор сразу из пакетика, иначе запах в салоне будет сильный, но недолгий.

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