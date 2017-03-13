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Таможня: стоимость 99% посылок из-за границы не превышает лимиты в 22 евро

14.03.2017 08:21 — Разное | Tut.by  
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Белорусы в прошлом году получили 12,7 миллиона международных почтовых отправлений, сообщили FINANCE.TUT.BY в ГТК. При этом стоимость 1% посылок, которые физлица получили в 2016 году из-за границы, превысила лимиты в 22 евро.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Чаще всего превышение нормы происходит по стоимости за счет поступления нескольких посылок в их адрес в течение календарного месяца. В основном начисление сумм таможенных пошлин, налогов производилось таможенными органами на основании сведений о стоимости товаров, указанной отправителем в документах, сопровождающих международных почтовых отправлений (МПО), — пояснили в ГТК.

В прошлом году примерно 1,6% от общего числа посылок из-за рубежа, которые пришли физлицам, вернули отправителям из-за их отказа получать «бандероли».

При этом около 145 тысяч белорусов получили в прошлом году больше 10 посылок из-за рубежа.

Больше всего посылок белорусам приходит накануне и после праздников, а также крупных распродаж, которые устраивают зарубежные интернет-магазины, уточнили в ГТК.

— Поступление МПО в Беларусь напрямую зависит от количества покупок, совершаемых гражданами нашей страны в зарубежных интернет — магазинах, — отмечают в ГТК.

При этом в ведомстве не ведут статистику, сколько посылок белорусы получили конкретно из зарубежных интернет-магазинов.

— Такую статистику представить невозможно ввиду единого порядка заполнения документов, сопровождающих МПО, как для товаров, приобретаемых гражданами в интернет — магазинах, так и иных пересылаемых товаров (подарки от родственников и т.п.), — пояснили в ГТК.

 
 
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Чаще всего превышение нормы происходит по стоимости из-за поступления нескольких посылок на одного человека в течение календарного месяца, рассказали в ГТК.

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