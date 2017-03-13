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Бывший кинотеатр "Космос" в Новополоцке станет автосервисным центром
Бывший кинотеатр «Космос» в Новополоцке переделают под автосервисный центр. Об этом стало известно по итогам аукциона, организованного фондом «Витебскоблимущество», на котором недвижимость приобрел отечественный инвестор за 29,7 тысячи рублей.
Новый собственник здания, которое пустовало более 10 лет, — предприятие «ВитебскАвтоСити». По словам его директора Андрея Бейбулатова, обновленный объект планируют ввести в эксплуатацию к концу 2018 года. Он станет единственным специализированным торгово-сервисным автоцентром в Новополоцке. На первоначальном этапе объем инвестиций может составить не менее 300 тысяч долларов.
В автоцентре откроют несколько сертифицированных шоу-румов. Здесь будут оказывать полный комплекс услуг, доступный автолюбителям в аналогичном центре в Витебске (в том числе возможность гарантийного и постгарантийного фирменного сервиса автомобилей).
Здание бывшего кинотеатра выставляли на торги с начальной ценой продажи в 2 базовые величины (то есть 46 рублей). Интерес к объекту проявили два участника. Победитель определился на 60-м шаге аукциониста, когда цена превысила начальную почти в 650 раз. Вырученные от продажи недвижимости деньги поступят в бюджет Новополоцка.
В состав лота включены двухэтажное здание 1962 года постройки площадью свыше 1,2 тыс. кв. м, а также право аренды на 30 лет земельного участка в 0,23 га.
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Новый собственник здания, которое пустовало более 10 лет, - предприятие "ВитебскАвтоСити".
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