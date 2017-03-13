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Бывший кинотеатр "Космос" в Новополоцке станет автосервисным центром

14.03.2017 08:33 — Разное | Tut.by  
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Бывший кинотеатр «Космос» в Новополоцке переделают под автосервисный центр. Об этом стало известно по итогам аукциона, организованного фондом «Витебскоблимущество», на котором недвижимость приобрел отечественный инвестор за 29,7 тысячи рублей.


Бывший кинотеатр «Космос» в Новополоцке. Фото: Игорь Матвеев

Новый собственник здания, которое пустовало более 10 лет, — предприятие «ВитебскАвтоСити». По словам его директора Андрея Бейбулатова, обновленный объект планируют ввести в эксплуатацию к концу 2018 года. Он станет единственным специализированным торгово-сервисным автоцентром в Новополоцке. На первоначальном этапе объем инвестиций может составить не менее 300 тысяч долларов.

В автоцентре откроют несколько сертифицированных шоу-румов. Здесь будут оказывать полный комплекс услуг, доступный автолюбителям в аналогичном центре в Витебске (в том числе возможность гарантийного и постгарантийного фирменного сервиса автомобилей).

Здание бывшего кинотеатра выставляли на торги с начальной ценой продажи в 2 базовые величины (то есть 46 рублей). Интерес к объекту проявили два участника. Победитель определился на 60-м шаге аукциониста, когда цена превысила начальную почти в 650 раз. Вырученные от продажи недвижимости деньги поступят в бюджет Новополоцка.

В состав лота включены двухэтажное здание 1962 года постройки площадью свыше 1,2 тыс. кв. м, а также право аренды на 30 лет земельного участка в 0,23 га.

 
Теги: Витебск
 
 
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Новый собственник здания, которое пустовало более 10 лет, - предприятие "ВитебскАвтоСити".

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