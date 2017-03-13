Инфляция в феврале в Беларуси составила 0,5%. Больше всего подорожали услуги — на 1,5%, а стоимость непродовольственных товаров даже упала на 0,02%. FINANCE.TUT.BY посмотрел , как в прошлом месяце изменились цены.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Продукты питания и безалкогольные напитки за февраль подорожали на 0,5%. Овощи в целом прибавили в цене на 1,2%, больше всего — сладкий перец (+14,8%), бананы (+10,4%) и морковь (+9,1%). Стоимость фруктов увеличилась на 2,9%, кофе — на 2,1%, молока и молочных продуктов — на 1,8%.

Зато в феврале подешевели мясо и мясопродукты (-0,3%), в том числе свинина (-2,7%, кроме бескостного мяса), фарш (-0,3%) и полуфабрикаты из мяса птицы (-0,3%). Снизились цены на рыбу и рыбопродукты (-0,3%), гречку (-1,6%), оливковое масло (-1,7%) и печенье (-0,6%).

Непродовольственные товары за февраль потеряли в стоимости 0,02%. Мебель стала дешевле на 0,8%, электротовары — на 1%, медикаменты — на 0,2%, легковые автомобили — на 0,2%, ювелирные изделия — на 0,6%, а смартфоны — на 1,7%.

Но есть и товары, ценник на которые вырос. Обувь подорожала на 0,4%, ковры и ковровые изделия — на 0,1%, текстильные изделия — на 0,6%, посуда и столовые приборы — на 0,7%, галантерея — на 0,3%, газеты, журналы и книги — на 1,3%, а губная помада — на 2%.

Платные услуги в феврале прибавили в цене на 1,5%, больше всего — жилищно-коммунальные (+5,9%). На 1,4% подорожали услуги прачечных, на 3,1% — дошкольных учреждений. Медицинские услуги выросли в цене на 0,8%. На 10,2% подорожали билеты в цирк.

Зато на 0,3% доступнее стали гостиницы, на 4,6% — авиаперелеты, на 1,9% — туристические услуги. Арендовать однокомнатную квартиру в феврале можно было на 2% дешевле, чем в январе.