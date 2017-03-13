Стало известно время проведения матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с участием Брестского гандбольного клуба имени Мешкова. Такая информация размещена на официальном сайте «мешковцев».



Фото: bgk-meshkova.com

Занявший в группе «В» пятое место БГК в плей-офф сыграет с немецким «Фленсбургом», который финишировал в своем октете четвертым.

Первый поединок 1/8 финала турнира пройдет в Бресте в воскресенье, 26 марта. Игра состоится во дворце спорта «Виктория» и начнется в 17.00. Ответный матч примет Фленсбург 2 апреля в 20.30 по минскому времени.

В настоящее время «Фленсбург» является лидером бундеслиги. Кстати, за этот клуб выступает Петар Джорджич, который со следующего сезона будет защищать цвета БГК.

В плей-офф Лиги чемпионов «мешковцы» сыграют во второй раз в истории. Впервые в 1/8 финала брестчане вышли в прошлом году. Тогда их соперником стал польский «Виве» из Кельце, который впоследствии выиграл турнир.