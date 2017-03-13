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Карягин: Беларусь на пороге цифровой трансформации производства
14.03.2017 08:54 — Разное | Sputnik Беларусь
Одно из главных ноу-хау нашей страны, по мнению Владимира Карягина, это сохраненная еще с советских времен система образования, в первую очередь, профессионально-технического. Более того, по словам главы предпринимательского сообщества, к уже существующим колледжам добавляются и обучающие центры при крупных компаниях.
Собеседник Sputnik обратил внимание и на современные технологии. Владимир Карягин заметил, что белорусская промышленность по-прежнему сильна, но Беларусь сейчас находится на пороге цифровой трансформации производства.
© Sputnik/ Вячеслав Шарапов
Если раньше технологичные и производственные переходы были достаточно гибкими, сейчас нужно быть готовыми к резким изменениям, которые коснутся не только сфер производства, но и банков, платежей, преступности и частной жизни, отметил Карягин.
"Мы должны стать производителями экологически чистой продукции. Многие страны уже загрязнили свои земли, у них довольно скученное население. А мы можем поставлять миру очень хорошие, экологически чистые продукты. Тем более, что мир сегодня в поиске таких продуктов", — заявил Карягин.
Председатель предпринимательского сообщества посоветовал белорусским бизнесменам активнее вступать в ассоциации, шире использовать современные технологии социальных сетей, больше общаться в режиме "лицом к лицу".
"Зачастую даже свежеопубликованная информация — это всего лишь итог трех-пятилетних исследований, и на момент публикации ситуация на рынке и на производстве может измениться или устареть", — отметил Карягин.
Беседу с председателем Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Владимиром Карягиным слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Владимир Карягин в интервью на радио Sputnik Беларусь рассказал о сильных сторонах...
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