Одно из главных ноу-хау нашей страны, по мнению Владимира Карягина, это сохраненная еще с советских времен система образования, в первую очередь, профессионально-технического. Более того, по словам главы предпринимательского сообщества, к уже существующим колледжам добавляются и обучающие центры при крупных компаниях.

Собеседник Sputnik обратил внимание и на современные технологии. Владимир Карягин заметил, что белорусская промышленность по-прежнему сильна, но Беларусь сейчас находится на пороге цифровой трансформации производства.

Если раньше технологичные и производственные переходы были достаточно гибкими, сейчас нужно быть готовыми к резким изменениям, которые коснутся не только сфер производства, но и банков, платежей, преступности и частной жизни, отметил Карягин.

"Мы должны стать производителями экологически чистой продукции. Многие страны уже загрязнили свои земли, у них довольно скученное население. А мы можем поставлять миру очень хорошие, экологически чистые продукты. Тем более, что мир сегодня в поиске таких продуктов", — заявил Карягин.

Председатель предпринимательского сообщества посоветовал белорусским бизнесменам активнее вступать в ассоциации, шире использовать современные технологии социальных сетей, больше общаться в режиме "лицом к лицу".

"Зачастую даже свежеопубликованная информация — это всего лишь итог трех-пятилетних исследований, и на момент публикации ситуация на рынке и на производстве может измениться или устареть", — отметил Карягин.

Беседу с председателем Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Владимиром Карягиным слушайте на радио Sputnik Беларусь.