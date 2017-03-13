МИНСК, 14 мар — Sputnik. В России, вслед за египетскими властями, опровергают сообщение агентство Рейтер (Reuters) со ссылкой на анонимные источники о размещении 22 российских военных специалистов и неназванном числе беспилотников а авиабазе в Египте рядом с ливийской границей.

Американские правительственные и дипломатические источники Рейтер отметили, что "такое размещение военных может быть частью попытки оказать поддержку командующему ливийской армией Халифе Хафтару". Хафтар известен как противник исламистов, войска под его командованием ведут борьбу с группировкой ИГ (запрещена в РФ) в городе Бенгази. Анонимные источники заявляют, что "США заметили нечто, что, вероятно, может быть российскими войсками и беспилотниками" в Сиди-Баррани в примерно 100 километрах от ливийской границы. Египетские источники сообщили агентству, что на базу якобы прибыли 22 военных.

В свою очередь в Каире опровергли присутствие российских военных в стране. "На территории Египта нет иностранных военных ни из какой страны. Это вопрос суверенитета", — заявил представитель египетской армии Тамера Аль-Рифаи.

Минобороны России также не подтвердило данную информацию, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.



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"Это фейковая новость, на которую не нужно и обращать внимания", — сказал сенатор.

По словам Джабарова, подобные "вбросы" — элементы информационной войны, "которую теперь ведут все против всех".

Ранее Рейтер уже выступало с похожими материалами на тему о "российском военном присутствии в Ливии", однако, как выяснилось, за "наемников" агентство выдало работающих по гражданскому контракту специалистов коммерческой компании.