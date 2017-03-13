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Гидромет: во вторник 14 марта еще солнечно и до +12°C

14.03.2017 07:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 мар – Sputnik. Солнечная и без осадков погода ожидается в Беларуси во вторник, днем местами воздух прогреется до +12°C, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет: во вторник 14 марта еще солнечно и до +12°C
© Pixabay.com
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"Ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ветер – северного направления, слабый", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что максимальная температура воздуха днем составит от +6 до +12°C.

По информации собеседников Sputnik, в Минске без дождя, а термометры днем покажут воздуха +8..+10°C.

В Гидромете уточнили, что уже в среду 15 марта погода в Беларуси начнет меняться из-за перемещения на территорию страны фронтального раздела с Балтийского моря: пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом и станет прохладнее – ночью –3..+3°С, днем +2..+9°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Синоптики предупреждают, что уже в среду 15 марта погода в Беларуси начнет меняться – похолодает и пойдут дожди.

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