МИНСК, 14 мар – Sputnik. Солнечная и без осадков погода ожидается в Беларуси во вторник, днем местами воздух прогреется до +12°C, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

"Ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ветер – северного направления, слабый", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что максимальная температура воздуха днем составит от +6 до +12°C.

По информации собеседников Sputnik, в Минске без дождя, а термометры днем покажут воздуха +8..+10°C.

В Гидромете уточнили, что уже в среду 15 марта погода в Беларуси начнет меняться из-за перемещения на территорию страны фронтального раздела с Балтийского моря: пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом и станет прохладнее – ночью –3..+3°С, днем +2..+9°С.