Погода весной меняется стремительно: то мокрый снег, то дождь, то ветер, то почти лето. Утром заморозки, днем тепло, вечером холодно. То деревья цветут, то льет как из ведра. Одним пальто или одной курткой тут не обойдешься. Мы разузнали, что предлагают носить этой весной белорусские дизайнеры, и выбрали верхнюю одежду для самой разной погоды.

Чтобы носить прямо сейчас

Совершенно непонятно, почему пальто от Studio Angelika Saro попало в нашу подборку только сейчас. Марка существует с 2007 года, а сама Анжелика в дизайне — больше 20 лет. И все это время она шьет пальто, главная проблема которых в том, что они слишком хороши, чтобы можно было выбрать только одно. Кроме вот этого пальто из шерсти с альпакой и карманами из меха лисы есть еще пальто синего, винного, серого, мятного, мандаринового и даже перламутрового оттенков. Ткани дизайнер выбирает всегда очень хорошего качества: шерсть, альпака, мохер, кашемир.



Фото: Александра Кулага

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На ветреную погоду

Когда для пальто уже жарко, а для плаща еще слишком холодно, самое время перейти на бомбер. В этом удлиненном бомбере от Fur Garden сошлось все: сложный цвет, необычный шерстяной верх и кружевная отделка, которая неожиданно хорошо подружилась со спортивной по своему характеру вещью. Ну и последний аргумент в пользу бомбера: с 9 марта в студии дизайнера началась распродажа всей готовой одежды. Поэтому заглянуть туда стоит в любом случае.



Фото: Ирина Каро

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На случай, если пойдет дождь

А дождь пойдет обязательно, потому что не бывает весны без дождей, грозы и запаха мокрого асфальта. Лучший дождевик в этом сезоне сделали ребята из LIMITEDMINSK. Там вышита целая карта атмосферных фронтов, расшифровать которую мы затрудняемся. Но догадываемся, что с таким крутым непромокаемым дождевиком вам не страшен никакой прогноз погоды.



Фото: Роман Стрига

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Для прохладных вечеров

Даже если днем совсем тепло, это еще ничего значит. Весенние вечера бывают такими промозглыми, что хочется только одного — укутаться в одеяло. Или в пальто-одеяло от Наташи Цуран. Пальто, которое больше всего напоминает любимый клетчатый плед, отлично подойдет для посиделок на веранде кафе. Вы точно не замерзнете, потому что оно из чистой шерсти. Пальто подойдет на размер 42−44.



Фото: Алексей Иванченко

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А если снова выпадет снег?

А такая вероятность есть всегда, практически вплоть до мая. Что же тогда носить? Неужели опять доставать из шкафа надоевшие за зиму пуховики? Можно примерить вот такую парку на искусственном меху от LSD Clothing. Марка не работает с натуральным мехом, а для утепления использует инновационные технологичные материалы. Обещают, что в этой парке вы не замерзнете даже в -25. В конце концов, если не этой весной, то через каких-то полгода вы эту парку — как найдете. А если о зиме пока думать не хочется, то у тех же ребят можно найти куртку из экокожи дивного весеннего оттенка.



Фото со страницы бренда в соцсетях

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У нас еще в запасе есть пара недель, чтобы успеть все это надеть. А потом, как обычно неожиданно и вдруг, придет лето, и начнется совсем другая модная история.