МИНСК, 14 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил Протокол о внесении изменений и дополнения в Соглашение между Беларусью и Российской Федерацией о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Республики Беларусь и Российской Федерации.



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Протокол утвержден указом президента №80 от 10 марта 2017 года и во вторник опубликован на Национальном правовом интернет портале.

Соглашение с РФ было подписано в феврале 2009 года. Протокол о внесении изменений в этот документ был подписан в Минске 2 ноября 2016 года в рамках проведения заседания совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси. Отмечалось, что на заседании были приняты важные решения, способствующие укреплению безопасности Союзного государства.