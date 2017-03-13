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Утверждены поправки в соглашение с РФ об охране воздушной границы
14.03.2017 09:06 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил Протокол о внесении изменений и дополнения в Соглашение между Беларусью и Российской Федерацией о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Республики Беларусь и Российской Федерации.
© Sputnik / Виктор Толочко
Протокол утвержден указом президента №80 от 10 марта 2017 года и во вторник опубликован на Национальном правовом интернет портале.
Соглашение с РФ было подписано в феврале 2009 года. Протокол о внесении изменений в этот документ был подписан в Минске 2 ноября 2016 года в рамках проведения заседания совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси. Отмечалось, что на заседании были приняты важные решения, способствующие укреплению безопасности Союзного государства.
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Президент Беларуси подписал указ, которым утвержден протокол о внесении изменений в соглашение с Россией о совместной охране внешней воздушной границы СГ и о...
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