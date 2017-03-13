Группа американских ученых провела комплексное исследование дрожжевого грибка Candida auris, заражение которым имеет высокую летальность. Штаммы грибка проявляют множественную лекарственную устойчивость, но некоторые оказались нечувствительны вообще ко всем коммерчески доступным антигрибковым средствам. Работа опубликована в журнале Antimicrobial Agents and Chemotherapy , кратко о ней сообщает издание N+1 .



Псевдогифы родственного патогенного грибка Candida albicans. Изображение: MichaelFrancisco / Flickr.com

Первый штамм C. auris был обнаружен в 2008 году в образцах японского пациента с ушной инфекцией. С этого момента случаи заражения этим грибком были зарегистрированы по всему миру. На данный момент наблюдается вспышка инфекций в США — сообщается о поражении более 30 человек. Инфекция представляет особую опасность, так как частота смертельных исходов достигает 60 процентов.

Высокая летальность C. auris может быть связана с его инвазивностью — в отличие от других патогенных дрожжей, он не просто размножается на поверхности кожи и слизистой человека, а проникает в кровь. Этот патоген является типичной «госпитальной инфекцией», распространяясь преимущественно внутри больниц через медицинское оборудование.

Авторы работы исследовали 16 образцов C. auris, полученных от больных из Германии, Японии, Кореи и Индии. Они протестировали основные факторы, обеспечивающие вирулентность (способность вызывать болезнь) грибка — устойчивость к антигрибковым препаратам, склонность к спорообразованию, способность формировать биопленки, а также активность протеиназ и фосфолипаз.

Исследователи проверили, как влияют на жизнеспособность грибка 11 антимикотиков разных классов действия. Ко всем из них те или иные штаммы проявили устойчивость. Только один препарат, называемый SCY-078, снизил скорость роста всех штаммов. Ученые предполагают, что он может стать основой будущей терапии инфекции C. auris.

Также, вопреки предыдущим исследованиям, ученые показали, что грибок способен формировать биопленки, что обычно способствует устойчивости к антимикробным препаратам. Кроме того, несмотря на высокую заражаемость, C. auris не формирует спор и имеет сниженную активность протеиназ и фосфолипаз.

До этого исследования полная антибиотикорезистентность наблюдалась только у бактерий.