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Более 850 квартир для многодетных семей планируется построить в 2017 году в Брестской области

14.03.2017 09:22 — Разное | Tut.by  
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В Брестской области в 2017 году планируется построить для многодетных семей более 850 квартир, сообщил заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству облисполкома — начальник управления инвестиций, строительства и ликвидации последствий аварии на ЧАЭС Сергей Лободинский.

Всего с государственной поддержкой в регионе планируется построить 64,5 тысяч кв. м жилья. Из более чем 900 новых квартир 856 предназначены для многодетных семей. Многоквартирные дома будут возведены практически в каждом районе Брестской области за исключением Каменецкого, Ляховичского и Барановичского. Жители этих районов свои жилищные условия смогут улучшить за счет строительства индивидуального жилья. На эти цели гражданам выделяются льготные кредиты.

В регионе возводится и социальное жилье. Так, в феврале в Бресте был сдан в эксплуатацию первый в области 80-квартирный дом, построенный за счет технико-экономической помощи Китая. Еще три аналогичные десятиэтажки введут в марте: один дом находится в областном центре и два в Пинске. Кроме того, в текущем году за счет областного и местных бюджетов запланировано построить 120 жилых помещений социального пользования. Они появятся в Березовском, Ганцевичском, Ивановском, Ивацевичском, Кобринском, Лунинецком, Малоритском и Пружанском районах.

Также в 2017 году в планах возвести 16,5 тысяч кв. м арендного жилья. В частности, в Пинске строится 108-квартирный дом. В Бресте, Барановичах, Березе, Жабинке, Иваново, Малорите и Пружанах по несколько арендных квартир предусмотрено в домах, которые возводятся на долевых началах. В Ляховичах принято решение реконструировать общежитие под жилой дом. После переоборудования в четерехэтажном здании в центре города будет 35 квартир.

Всего в нынешнем году в Брестской области должно быть построено 472 тысяч кв. м жилья. За январь-февраль сдано в эксплуатацию 134 тысяч кв.м.

 
Теги: Брест
 
 
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Всего с государственной поддержкой в регионе планируется построить 64,5 тысяч кв.м жилья.

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